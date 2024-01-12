Специалисты филиалов АО "Транснефть - Приволга" провели серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Самарской областей.

Цель — формирование у учащихся представления о деятельности организаций системы "Транснефть", их мотивирование к освоению технических специальностей для дальнейшего пополнения кадрового резерва нефтепроводной отрасли.

Работники Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) организовали и провели встречи с учениками школ г. Котово, поселков Кузьмичи, Красный Яр и Привольненского сельского поселения в Волгоградской области, а также села Песчанокопское Ростовской области. Аналогичные занятия для учащихся школ г. Бугуруслана организовали работники Бугурусланского РНУ. Они рассказали об основных вехах развития системы магистральных трубопроводов, о деятельности ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Приволга". Будущие абитуриенты получили информацию об образовательных учреждениях, предлагающих обучение по специальностям, востребованным в нефтепроводной отрасли.

Представители Саратовского РНУ посетили профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета им Ю. А. Гагарина, школы в городах Балаково, Маркс, Красноармейск и селе Терновка, где рассказали студентам и школьникам об основных направлениях деятельности компании, ответственном отношении к соблюдению требований экологической, промышленной и пожарной безопасности. Будущие выпускники познакомились со специальностями, наиболее востребованными в системе трубопроводного транспорта и возможностях профессионального роста.

Для учеников школ поселков Большая Черниговка, Прогресс, Просвет, сел Домашка, Хворостянка и п. г. т. Осинки открытые уроки провели специалисты и руководители структурных подразделений Самарского РНУ. Кроме того, с историей развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и деятельностью ПАО "Транснефть" познакомились студенты первого курса института нефтегазовых технологий СамГТУ.

Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) провели уроки в гимназии № 1 имени Н. И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска и в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Всего в 28 профориентационных мероприятиях приняли участие более тысячи учащихся школ и студентов. В проведении занятий участвовали представители отделов кадров, руководители структурных подразделений, инженерно-технический персонал и молодые специалисты РНУ.

АО "Транснефть - Приволга" сотрудничает с учебными заведениями с целью реализации программ профориентации школьников и формирования перспективного кадрового резерва. Помимо профориентационной работы, оказывается благотворительная помощь школам и профильным вузам в регионах деятельности предприятия. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой, обновляется научно-техническая база.