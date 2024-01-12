Специалисты филиалов АО "Транснефть - Приволга" провели серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Самарской областей.
Цель — формирование у учащихся представления о деятельности организаций системы "Транснефть", их мотивирование к освоению технических специальностей для дальнейшего пополнения кадрового резерва нефтепроводной отрасли.
Работники Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) организовали и провели встречи с учениками школ г. Котово, поселков Кузьмичи, Красный Яр и Привольненского сельского поселения в Волгоградской области, а также села Песчанокопское Ростовской области. Аналогичные занятия для учащихся школ г. Бугуруслана организовали работники Бугурусланского РНУ. Они рассказали об основных вехах развития системы магистральных трубопроводов, о деятельности ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Приволга". Будущие абитуриенты получили информацию об образовательных учреждениях, предлагающих обучение по специальностям, востребованным в нефтепроводной отрасли.
Представители Саратовского РНУ посетили профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета им Ю. А. Гагарина, школы в городах Балаково, Маркс, Красноармейск и селе Терновка, где рассказали студентам и школьникам об основных направлениях деятельности компании, ответственном отношении к соблюдению требований экологической, промышленной и пожарной безопасности. Будущие выпускники познакомились со специальностями, наиболее востребованными в системе трубопроводного транспорта и возможностях профессионального роста.
Для учеников школ поселков Большая Черниговка, Прогресс, Просвет, сел Домашка, Хворостянка и п. г. т. Осинки открытые уроки провели специалисты и руководители структурных подразделений Самарского РНУ. Кроме того, с историей развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и деятельностью ПАО "Транснефть" познакомились студенты первого курса института нефтегазовых технологий СамГТУ.
Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) провели уроки в гимназии № 1 имени Н. И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска и в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.
Всего в 28 профориентационных мероприятиях приняли участие более тысячи учащихся школ и студентов. В проведении занятий участвовали представители отделов кадров, руководители структурных подразделений, инженерно-технический персонал и молодые специалисты РНУ.
АО "Транснефть - Приволга" сотрудничает с учебными заведениями с целью реализации программ профориентации школьников и формирования перспективного кадрового резерва. Помимо профориентационной работы, оказывается благотворительная помощь школам и профильным вузам в регионах деятельности предприятия. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой, обновляется научно-техническая база.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.