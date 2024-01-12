В "Единой России" пройдет день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента

Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приемные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.
"В удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, чтобы помочь людям", - написал Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.
Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты участвуют все региональные и местные отделения "Единой России". Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.
В Самарской области 16 января на базе Штаба общественной поддержки, в местных отделениях партии и торговых центрах тоже пройдет Единый день сбора подписей, его проведут активисты и волонтеры "Единой России".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!