В "Единой России" пройдет день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента

Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приемные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.

"В удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, чтобы помочь людям", - написал Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты участвуют все региональные и местные отделения "Единой России". Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.

В Самарской области 16 января на базе Штаба общественной поддержки, в местных отделениях партии и торговых центрах тоже пройдет Единый день сбора подписей, его проведут активисты и волонтеры "Единой России".