Самарцы станут зрителями первого национального фестиваля скорости на льду "Жигулевская миля"

В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований. Один из вопросов касался подготовки к проведению в Тольятти первого национального фестиваля скорости на льду "Жигулевская миля-2024".

Фестиваль "Жигулевская миля-2024" состоится с 7 по 11 февраля. Мероприятие соберет владельцев автомобилей, мотоциклов и нестандартных транспортных средств, в том числе тех, которые гонщики самостоятельно адаптируют к езде по льду Куйбышевского водохранилища.

Задача участников - развить максимальную скорость на одной из двух основных трасс. Длина главной дистанции равна длине конвейера АвтоВАЗа - 1433 м ("Жигулевская миля"). Дистанция второго трека соответствует глубине озера Байкал - 1642 м ("Байкальская миля"). Еще на одной трассе, в форме овала, будут проходить гонки двух транспортных средств в формате преследования. Для участия в фестивале уже зарегистрировано 115 команд из 20 регионов РФ, а также из Беларуси

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов доложил о том, какая работа проведена совместно с администрацией Тольятти по организации фестиваля, в том числе, в части подготовки территории и необходимой инфраструктуры, транспортной логистики, размещения участников, обеспечения безопасности.

Губернатор Дмитрий Азаров уточнил у врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексея Степанова, как идет мониторинг толщины льда на месте проведения фестиваля.

"Мониторинг проводится ежедневно Приволжским УГМС и нашим управлением. Текущая толщина льда позволяет безопасно провести мероприятие. Оттепели не прогнозируются", - сообщил Алексей Степанов.

Артур Абдрашитов также доложил, что будет организована отдельная программа для болельщиков. Наблюдать за заездами можно будет с новой современной набережной Тольятти, в зрительных зонах установят большие экраны, планируются выставка и проведение тест-драйва различных видов гоночной техники. На период с 9 по 11 февраля предусмотрена концертная часть.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра на необходимость проработать вопрос дополнительных туристических, развлекательных, экскурсионных программ для участников и зрителей фестиваля, среди которых будут гости из других регионов страны, а также Беларуси.

"Не надо ограничиваться территорией проведения фестиваля, только набережной. Совместно с администрацией города отработайте, чем в эти дни можно будет заняться, помимо самого фестиваля", - сказал губернатор, обращаясь к министру туризма.

Дмитрий Азаров отметил важность привлечения не только самарских зрителей, но и туристов на "Жигулевскую милю", продвижения этого фестиваля. Артур Абдрашитов сообщил, что на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве было проведено три презентации фестиваля.

"Может быть, стоит на стенде нашего региона организовать прямую трансляцию фестиваля "Жигулевская миля" или сделать прямые включения из Тольятти. В целом, важные событие, которые проводятся в Самарской области, должны быть представлены на выставке "Россия", - предложил губернатор.

Фестиваль "Жигулевская миля-2024" станет уникальным событием для Тольятти и всей Самарской области. Мероприятие обладает большим туристическим потенциалом, направлено на развитие событийного туризма региона.

Губернатор поручил министерству туризма, администрации Тольятти и всем ответственным службам самым внимательном образом отработать все вопросы, связанные с проведением "Жигулевской мили", обеспечить необходимые условия для участников и зрителей.

"Очень внимательно надо отнестись к проведению фестиваля. В первый раз его проводим, но надеюсь, он станет традицией, важным событием, которое будет привлекать туристов. Спасибо президенту АвтоВАЗа Максиму Юрьевичу Соколову, который стал главным вдохновителем этого события", - сказал Дмитрий Азаров.

Фестиваль "Жигулевская миля-2024" продолжает традицию уже известного международного фестиваля скорости "Байкальская миля", проходящего ежегодно на льду легендарного Байкала.