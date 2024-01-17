Военнослужащие военной полиции ликвидировали диверсионную группу условного противника под Самарой

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали диверсионную группу условного противника на занятиях по огневой подготовке под Самарой. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
"В ходе выполнения боевых стрельб на полигоне Рощинский военнослужащие военной полиции под руководством опытных инструкторов выполнили комплекс упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке. Огонь по мишеням, имитирующим статические и движущиеся цели условного противника велся из штатного стрелкового оружия -автоматов Ак-74", - отмечается в сообщении.
Также военнослужащие отработали тактические действия по смене огневых позиций, ведению разведки на местности и отходу боевой группы в безопасную зону для пополнения боекомплекта.
Мероприятие было организовано с учетом специфики и опыта проведения специальной военной операции, в нем приняло участие около 40 военнослужащих.
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