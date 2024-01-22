Андрей Турчак: рабочая группа по СВО направила президенту доклад с итогами первого года работы

Представители рабочей группы отработали более 42 тыс. обращений от участников СВО и их близких, утвержден единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи бойцам

Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту доклад с итогами первого года работы, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России".

"В 2023 году членами группы отработано более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации. Разработан и утвержден единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи. Сегодня он действует во всех субъектах", — сообщил он.

Андрей Турчак отметил также, что вместе с Минобороны рабочая группа по вопросам спецоперации запустила информационный проект "Центр помощи по вопросам СВО", в ходе которого регулярно проходят встречи с ветеранами, семьями бойцов, личные приемы и многие другие мероприятия по оказанию поддержки.

Выстроена комплексная система господдержки и на законодательном уровне.

"Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО. На добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Принят комплекс мер финансовой защиты — кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам", — напомнил Андрей Турчак.

Также законодательно отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО; повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим, порядок подачи заявлений в ЗАГС).

"Льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО — от зачисления в детские сады до поступления в вузы: внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования", — отметил глава группы.

Помимо этого, действуют меры поддержки в сфере трудоустройства.

"Сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям", — пояснил Андрей Турчак.

Группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей, подчеркнул он.

"Среди них: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживание в гражданских медучреждениях в период отпусков; получение статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО. Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время", — заключил секретарь Генсовета "Единой России".

"Депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе внесли предложения освободить от уплаты транспортного налога не только участников СВО, но и их супругов в отношении транспортных средств, находящихся в их общей совместной собственности. Кроме того, в Самарской области в качестве дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей рассматривались изменения в региональный закон о правах на бесплатное предоставление земельных участков в собственность. Участники СВО должны являться Героями Российской Федерации, либо быть ветеранами боевых действий. Льготным категориям граждан будут предоставляться свободные земельные участки из земель, расположенных в пределах Самарской области, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства", — напомнил заместитель председателя Самарской губернской думы, депутат регионального парламента Александр Живайкин.



Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.