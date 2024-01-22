268 самарских управленцев повысили квалификацию по программе "Лидеры производительности"

В Самарской области открылся прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". В этом году повысить квалификацию смогут более 750 руководителей предприятий России.
Эксперты программы "Лидеры производительности" около четырех лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через программу уже прошли около 9,5 тыс. специалистов. В Самарской области с 2019 г., за весь период реализации национального проекта "Производительность труда", смогли пройти обучение 268 управленцев.
Для участников нацпроекта "Производительность труда", реализуемого по решению президента России, обучение является бесплатным. Оно проходит в смешанном формате, который предусматривает очные занятия в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, а также дистанционную межмодульную работу.
Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф. Всего в 2024 г. запланировано четыре потока обучения. Регистрация на первый поток продлится до 30 января, а на второй поток - до 29 февраля.
О правилах приема слушателей, датах и критериях отбора на потоки текущего года и ключевых изменениях в программе расскажут на стартовой онлайн-конференции 24 января, в 10:00 по московскому времени. Для участия необходима регистрация по ссылке.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?