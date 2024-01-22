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Власть и политика

268 самарских управленцев повысили квалификацию по программе "Лидеры производительности"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области открылся прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". В этом году повысить квалификацию смогут более 750 руководителей предприятий России.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Эксперты программы "Лидеры производительности" около четырех лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через программу уже прошли около 9,5 тыс. специалистов. В Самарской области с 2019 г., за весь период реализации национального проекта "Производительность труда", смогли пройти обучение 268 управленцев.

Для участников нацпроекта "Производительность труда", реализуемого по решению президента России, обучение является бесплатным. Оно проходит в смешанном формате, который предусматривает очные занятия в Москве на площадке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, а также дистанционную межмодульную работу.

Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф. Всего в 2024 г. запланировано четыре потока обучения. Регистрация на первый поток продлится до 30 января, а на второй поток - до 29 февраля.

О правилах приема слушателей, датах и критериях отбора на потоки текущего года и ключевых изменениях в программе расскажут на стартовой онлайн-конференции 24 января, в 10:00 по московскому времени. Для участия необходима регистрация по ссылке.

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