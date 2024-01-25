Тренд на второе и третье высшее образование, новую специальность и радикальную смену профессии крепчает. Студентов в возрасте от 30 до 50 становится все больше. Не пора ли на учебу? В день студентов вместе с Tele2 подготовили тест, который подскажет, студентом какого факультета вы могли бы стать сейчас? Его кстати легко пройти без предварительной подготовки.

Фото: предоставлено Tele2