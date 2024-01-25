Тренд на второе и третье высшее образование, новую специальность и радикальную смену профессии крепчает. Студентов в возрасте от 30 до 50 становится все больше. Не пора ли на учебу? В день студентов вместе с Tele2 подготовили тест, который подскажет, студентом какого факультета вы могли бы стать сейчас? Его кстати легко пройти без предварительной подготовки.
Взрослым студентом быть прекрасно: видите цель, не видите препятствий. Сделать упор на одно дело и развиваться в его рамках или получать знания из разных областей, или выбрать оба варианта? Какими бы ни были ваши цели, современные технологии и продукты помогут в их достижении. Так, подписка Mixx для абонентов всех мобильных операторов объединяет пользу и развлечения, дополнительный объем мобильного интернета, доступ в Литрес, Wink, VK музыку, а еще антивирус Kaspersky Standard, который можно использовать для защиты смартфона, компьютера и планшета сразу, и облако на mail.ru на 128 ГБ. И что важно, есть пробный бесплатный период, чтобы утвердиться в своем выборе. Если бы все решения были такими простыми.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.