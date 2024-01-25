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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" объединили усилия для запуска инновационного решения Cloud SD-WAN

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) объявляет о запуске нового облачного решения на основе технологии SD-WAN. Продукт создан в рамках совместной работы с "Лабораторией Касперского" — одной из ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности.

Фото: freepik.com

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Cloud SD-WAN — это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, гибкость настройки и надежную защиту от киберугроз. Продукт создан на основе платформы Kaspersky SD-WAN — комплексного решения для построения безопасной корпоративной сети, которое гибко адаптируется к инфраструктуре заказчика. Компаниям предоставляется возможность упростить свои сетевые процессы, значительно улучшить производительность и обеспечить безопасность данных в условиях постоянно меняющейся цифровой среды.

Cloud SD-WAN имеет следующие преимущества:

  • Гибкость и масштабируемость: решение позволяет быстро и легко масштабировать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса.
  • Повышение отказоустойчивости сети: возможно использовать все доступные каналы связи одновременно, автоматически переключать траффик на каналы с лучшими показателями, а также обеспечить резервирование с помощью встроенных LTE-модемов
  • Высокая производительность: обеспечивает быструю передачу данных и оптимизацию работы сети для повышения эффективности бизнес-процессов.
  • Киберзащита: интегрированные механизмы безопасности "Лаборатории Касперского" обеспечивают защиту от угроз и атак в реальном времени, гарантируя безопасность важных корпоративных данных.

Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:

"Cloud SD-WAN привнесет значительные изменения в область сетевых технологий отечественных компаний. Наше совместное усилие направлено на предоставление клиентам инновационных решений, которые сочетают в себе передовые технологии и безопасность данных".

Максим Каминский, руководитель программы сетевой безопасности "Лаборатории Касперского":

"Продукт на основе Kaspersky SD-WAN поможет решать стратегические задачи бизнеса в области оптимизации ресурсов, безопасной и удобной передачи данных. Благодаря нашему сотрудничеству крупные российские компании с большим количеством филиалов будут обеспечены всеми необходимыми сетевыми службами и сервисами информационной безопасности в рамках внедрения решения Cloud SD-WAN на базе платформы от "Лаборатории Касперского". Наши совместные усилия — ответ на актуальную потребность рынка в надёжных сетях с гибкими настройками".

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