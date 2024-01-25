"Тольяттиазот" провел интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти

"Тольяттиазот" провел второй этап масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ" — интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти. Участие в игре приняли 12 команд из образовательных учреждений города. Школьники Комсомольского района и пос. Поволжский, а также первокурсники химико-технологического колледжа проверяли свои знания по химии, краеведению и истории ТОАЗа.

Игра в формате брейн-ринга включала 100 вопросов: старшеклассники определяли названия химических свойств и веществ, называли имена ученых и их открытия, отвечали на видеозагадки сотрудников предприятия. Предметом обсуждения стали исторические факты о городе и "Тольяттиазоте": ход строительства, выпуск продукции, его корпоративная культура и ценности.

Наблюдателями и экспертами игры выступили представители администрации города, ТОАЗа и Тольяттинского краеведческого музея. Они презентовали всем участникам брейн-ринга краеведческое лото. Его разработка стала возможной благодаря грантовому конкурсу ТОАЗа "Химия добра", и сегодня оно используется на уроках краеведения в образовательных учреждениях города.

Победителями соревнований стала школа № 25 из пос. Поволжский. Второе место — у кадетской школы № 55, бронза — у лицея № 60. Победителям вручили химическую лабораторию и комплекты измерительных приборов по естествознанию.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Профориентационный проект "Тольяттиазота" набирает обороты. Формат брейн-ринга позволил подключить соревновательный момент и укрепить командный дух школьников. Ключевые задачи "Планеты ТОАЗиЯ" — приобщить детей к дополнительному изучению науки химии, вовлечь их во внеурочную деятельность, заинтересовать историей родного края и помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией. Впереди еще много этапов, итоги будут подведены в мае.