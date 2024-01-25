"Тольяттиазот" провел интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти

"Тольяттиазот" провел второй этап масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ" — интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти. Участие в игре приняли 12 команд из образовательных учреждений города. Школьники Комсомольского района и пос. Поволжский, а также первокурсники химико-технологического колледжа проверяли свои знания по химии, краеведению и истории ТОАЗа.
Игра в формате брейн-ринга включала 100 вопросов: старшеклассники определяли названия химических свойств и веществ, называли имена ученых и их открытия, отвечали на видеозагадки сотрудников предприятия. Предметом обсуждения стали исторические факты о городе и "Тольяттиазоте": ход строительства, выпуск продукции, его корпоративная культура и ценности.
Наблюдателями и экспертами игры выступили представители администрации города, ТОАЗа и Тольяттинского краеведческого музея. Они презентовали всем участникам брейн-ринга краеведческое лото. Его разработка стала возможной благодаря грантовому конкурсу ТОАЗа "Химия добра", и сегодня оно используется на уроках краеведения в образовательных учреждениях города.
Победителями соревнований стала школа № 25 из пос. Поволжский. Второе место — у кадетской школы № 55, бронза — у лицея № 60. Победителям вручили химическую лабораторию и комплекты измерительных приборов по естествознанию.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
Профориентационный проект "Тольяттиазота" набирает обороты. Формат брейн-ринга позволил подключить соревновательный момент и укрепить командный дух школьников. Ключевые задачи "Планеты ТОАЗиЯ" — приобщить детей к дополнительному изучению науки химии, вовлечь их во внеурочную деятельность, заинтересовать историей родного края и помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией. Впереди еще много этапов, итоги будут подведены в мае.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.