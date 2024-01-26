КуйбышевАзот поддерживает талантливых студентов

В День студента тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК) подвел итоги конкурса "Студент года-2023", спонсором которого выступило ПАО "КуйбышевАзот".

Предприятие и учебное заведение связывают многие годы совместной работы в части подготовки профессиональных кадров.

Конкурс, стартовавший в ноябре 2023 года, определил лучших студентов ТХТК в самых различных сферах деятельности — от образования и науки до волонтерства. Накануне Дня студента жюри конкурса определило победителей в 8 номинациях: "Молодой профессионал", "Интеллект года", "Творческая личность", "Спортсмен года", "Волонтер года", "Лидер года", "Староста года" и Гран-при конкурса — "Студент года ТХТК-2023". 25 января состоялось торжественное подведение итогов и церемония награждения победителей.

По итогам конкурса персональными стипендиями предприятия были премированы победители в номинациях "Молодой профессионал", "Интеллект года" и "Студент года", а лучшие в других номинациях стали обладателями умных подарков от ПАО "КуйбышевАзот".

"Многие студенты ТХТК параллельно с обучением делают первые шаги в профессии, проходя практику у нас на предприятии. Совместная работа с колледжем помогает нам готовить молодые и перспективные кадры, для которых на "КуйбышевАзоте" создаются все необходимые условия для профессионального роста", — отметила начальник управления персоналом ПАО "КуйбышевАзот" Оксана Загороднова.