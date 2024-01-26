КуйбышевАзот поддерживает талантливых студентов

В День студента тольяттинский химико-технологический колледж (ТХТК) подвел итоги конкурса "Студент года-2023", спонсором которого выступило ПАО "КуйбышевАзот".
Предприятие и учебное заведение связывают многие годы совместной работы в части подготовки профессиональных кадров.
Конкурс, стартовавший в ноябре 2023 года, определил лучших студентов ТХТК в самых различных сферах деятельности — от образования и науки до волонтерства. Накануне Дня студента жюри конкурса определило победителей в 8 номинациях: "Молодой профессионал", "Интеллект года", "Творческая личность", "Спортсмен года", "Волонтер года", "Лидер года", "Староста года" и Гран-при конкурса — "Студент года ТХТК-2023". 25 января состоялось торжественное подведение итогов и церемония награждения победителей.
По итогам конкурса персональными стипендиями предприятия были премированы победители в номинациях "Молодой профессионал", "Интеллект года" и "Студент года", а лучшие в других номинациях стали обладателями умных подарков от ПАО "КуйбышевАзот".
"Многие студенты ТХТК параллельно с обучением делают первые шаги в профессии, проходя практику у нас на предприятии. Совместная работа с колледжем помогает нам готовить молодые и перспективные кадры, для которых на "КуйбышевАзоте" создаются все необходимые условия для профессионального роста", — отметила начальник управления персоналом ПАО "КуйбышевАзот" Оксана Загороднова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.