"Тольяттиазот" наградил лучших студентов опорного вуза Самарской области

"Тольяттиазот" принял участие в торжественном мероприятии вуза-партнера, посвященном Дню российского студенчества. На приеме ректора Тольяттинского государственного университета (ТГУ) специальными призами компании были отмечены лучшие студенты института химии и энергетики.
ТОАЗ и ТГУ связывают давние партнерские отношения. Ключевое направление взаимодействия — программа целевого обучения. Выпускники подшефных инженерно-технических классов заключают с вузом четырехстороннее соглашение, предусматривающее дальнейшее трудоустройство на предприятие. Подготовка включает в себя такие компетенции, как "химическая технология", "электроэнергетика и электротехника", "машиностроение", "автоматизация технологических процессов" и "конструкторско-технологическое обеспечение". Студенты получают гарантированную стипендию и проходят производственную практику на "Тольяттиазоте".
В 2024 году стартовала образовательная коллаборация ТОАЗа, ТГУ и федерального центра "Сириус" — программа "Уроки настоящего катализа". Участниками проекта стали ученики 7-11 классов из разных городов России. В онлайн-формате школьники изучают основы каталитических процессов и особенности их применения. "Уроки настоящего" призваны продемонстрировать, какие технологии сейчас активно развиваются в России и какие компании занимают лидирующие позиции.
Преподаватели Тольяттинского госуниверситета часто становятся экспертами в профориентационных проектах ТОАЗа. Так, и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" института химии и энергетики, кандидат химических наук Сергей Соков выступает постоянным членом жюри профильной смены "Умные удобрения" в региональном центре талантов "ВЕГА" и конкурса для школьников Комсомольского района "Планета ТОАЗиЯ".
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" ведет активную профориентационную деятельность. Компания поощряет талантливых, перспективных, вовлеченных студентов, предоставляя им условия для адаптации и развития. Выпускники Тольяттинского государственного университета получают профессиональные компетенции в университете, а затем приходят строить карьеру на промплощадку предприятия.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.