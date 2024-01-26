"Тольяттиазот" наградил лучших студентов опорного вуза Самарской области

"Тольяттиазот" принял участие в торжественном мероприятии вуза-партнера, посвященном Дню российского студенчества. На приеме ректора Тольяттинского государственного университета (ТГУ) специальными призами компании были отмечены лучшие студенты института химии и энергетики.

ТОАЗ и ТГУ связывают давние партнерские отношения. Ключевое направление взаимодействия — программа целевого обучения. Выпускники подшефных инженерно-технических классов заключают с вузом четырехстороннее соглашение, предусматривающее дальнейшее трудоустройство на предприятие. Подготовка включает в себя такие компетенции, как "химическая технология", "электроэнергетика и электротехника", "машиностроение", "автоматизация технологических процессов" и "конструкторско-технологическое обеспечение". Студенты получают гарантированную стипендию и проходят производственную практику на "Тольяттиазоте".

В 2024 году стартовала образовательная коллаборация ТОАЗа, ТГУ и федерального центра "Сириус" — программа "Уроки настоящего катализа". Участниками проекта стали ученики 7-11 классов из разных городов России. В онлайн-формате школьники изучают основы каталитических процессов и особенности их применения. "Уроки настоящего" призваны продемонстрировать, какие технологии сейчас активно развиваются в России и какие компании занимают лидирующие позиции.

Преподаватели Тольяттинского госуниверситета часто становятся экспертами в профориентационных проектах ТОАЗа. Так, и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" института химии и энергетики, кандидат химических наук Сергей Соков выступает постоянным членом жюри профильной смены "Умные удобрения" в региональном центре талантов "ВЕГА" и конкурса для школьников Комсомольского района "Планета ТОАЗиЯ".

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" ведет активную профориентационную деятельность. Компания поощряет талантливых, перспективных, вовлеченных студентов, предоставляя им условия для адаптации и развития. Выпускники Тольяттинского государственного университета получают профессиональные компетенции в университете, а затем приходят строить карьеру на промплощадку предприятия.