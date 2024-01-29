Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела

Кредиторы обанкротившегося самарского банка "Приоритет" решили добиваться более активного расследования уголовных дел о выдаче невозвращенных кредитов накануне отзыва у него лицензии почти 10 лет назад. Это следует из решений комитета кредиторов банка, принятых по итогам заседания, которое прошло 17 января.

Так, кредиторы решили направить в Арбитражный суд Самарской области ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства банка на срок не менее шести месяцев, обосновав это необходимостью "проведения мероприятий, направленных на привлечение к ответственности бывших руководителей и собственников банка".

В частности кредиторы обязали конкурсного управляющего банком (ГК "АСВ") активизировать работу по сопровождению уголовных дел, в результате которых банку причинен имущественный ущерб. Они предписали ему обратиться для этого к руководителям следственных органов с ходатайством о допросе всех учредителей и руководителей компаний и их ликвидаторов об обстоятельствах получения обществами кредитов, причинах их невозврата, а также целях ликвидации при наличии долгов перед банком. Отдельно при этом выделены ООО "ФКВ" и ООО "АОВ".

И наконец, конкурсный управляющий должен добиваться от руководителей следственных органов расследования уголовных дел в разумные сроки и недопущения их прекращения ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года. Этому предшествовал внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления. В том же 2014 году банк был признан банкротом.

В 2015 г. по факту причинения "Приоритету" имущественного ущерба возбудили уголовное дело. В конце 2022 г. АСВ напомнило полиции о том, что пора завершить все экспертизы по уголовному делу.

Кроме того, по результатам проверки в 2017 г. в правоохранительные органы направлено заявление по фактам причинения банку имущественного вреда и его преднамеренного банкротства. Спустя более чем год полиция возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ по фактам преднамеренного банкротства. Однако предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

АСВ уточняет, что в ходе расследования уголовных дел следственному органу предоставляется необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.