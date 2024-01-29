Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела

Кредиторы обанкротившегося самарского банка "Приоритет" решили добиваться более активного расследования уголовных дел о выдаче невозвращенных кредитов накануне отзыва у него лицензии почти 10 лет назад. Это следует из решений комитета кредиторов банка, принятых по итогам заседания, которое прошло 17 января.
Так, кредиторы решили направить в Арбитражный суд Самарской области ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства банка на срок не менее шести месяцев, обосновав это необходимостью "проведения мероприятий, направленных на привлечение к ответственности бывших руководителей и собственников банка".
В частности кредиторы обязали конкурсного управляющего банком (ГК "АСВ") активизировать работу по сопровождению уголовных дел, в результате которых банку причинен имущественный ущерб. Они предписали ему обратиться для этого к руководителям следственных органов с ходатайством о допросе всех учредителей и руководителей компаний и их ликвидаторов об обстоятельствах получения обществами кредитов, причинах их невозврата, а также целях ликвидации при наличии долгов перед банком. Отдельно при этом выделены ООО "ФКВ" и ООО "АОВ".
И наконец, конкурсный управляющий должен добиваться от руководителей следственных органов расследования уголовных дел в разумные сроки и недопущения их прекращения ввиду истечения срока давности уголовного преследования.
Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года. Этому предшествовал внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления. В том же 2014 году банк был признан банкротом.
В 2015 г. по факту причинения "Приоритету" имущественного ущерба возбудили уголовное дело. В конце 2022 г. АСВ напомнило полиции о том, что пора завершить все экспертизы по уголовному делу.
Кроме того, по результатам проверки в 2017 г. в правоохранительные органы направлено заявление по фактам причинения банку имущественного вреда и его преднамеренного банкротства. Спустя более чем год полиция возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ по фактам преднамеренного банкротства. Однако предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
АСВ уточняет, что в ходе расследования уголовных дел следственному органу предоставляется необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.
Согласно официальному сайту АСВ, страховые выплаты ОАО Банк "Приоритет" составили 96,76%. По состоянию на 1 декабря 2023 г., на расчеты с кредиторами было направлено 759,8 млн руб., расходы на проведение конкурсного производства составили 223,4 млн рублей. Требования, включенные в реестр кредиторов, составляли 1,3 млрд рублей.
Организации накануне банкротства закредитовались в "Приоритете". "АОВ" заняла 76,5 млн руб. на приобретение акций ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". "ФКВ" задолжало более 93 млн рублей. По данным ИАС Seldon Basis, все компании связаны с бизнесом экс-министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александром Мордвиновым.