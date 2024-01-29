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Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кредиторы обанкротившегося самарского банка "Приоритет" решили добиваться более активного расследования уголовных дел о выдаче невозвращенных кредитов накануне отзыва у него лицензии почти 10 лет назад. Это следует из решений комитета кредиторов банка, принятых по итогам заседания, которое прошло 17 января.

Фото: Архив «ВН»

Так, кредиторы решили направить в Арбитражный суд Самарской области ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства банка на срок не менее шести месяцев, обосновав это необходимостью "проведения мероприятий, направленных на привлечение к ответственности бывших руководителей и собственников банка".

В частности кредиторы обязали конкурсного управляющего банком (ГК "АСВ") активизировать работу по сопровождению уголовных дел, в результате которых банку причинен имущественный ущерб. Они предписали ему обратиться для этого к руководителям следственных органов с ходатайством о допросе всех учредителей и руководителей компаний и их ликвидаторов об обстоятельствах получения обществами кредитов, причинах их невозврата, а также целях ликвидации при наличии долгов перед банком. Отдельно при этом выделены ООО "ФКВ" и ООО "АОВ".

Организации накануне банкротства закредитовались в "Приоритете". "АОВ" заняла 76,5 млн руб. на приобретение акций ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". "ФКВ" задолжало более 93 млн рублей. По данным ИАС Seldon Basis, все компании связаны с бизнесом экс-министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александром Мордвиновым.

И наконец, конкурсный управляющий должен добиваться от руководителей следственных органов расследования уголовных дел в разумные сроки и недопущения их прекращения ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года. Этому предшествовал внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления. В том же 2014 году банк был признан банкротом.

В 2015 г. по факту причинения "Приоритету" имущественного ущерба возбудили уголовное дело. В конце 2022 г. АСВ напомнило полиции о том, что пора завершить все экспертизы по уголовному делу.

Кроме того, по результатам проверки в 2017 г. в правоохранительные органы направлено заявление по фактам причинения банку имущественного вреда и его преднамеренного банкротства. Спустя более чем год полиция возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ по фактам преднамеренного банкротства. Однако предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

АСВ уточняет, что в ходе расследования уголовных дел следственному органу предоставляется необходимая информация и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.

Согласно официальному сайту АСВ, страховые выплаты ОАО Банк "Приоритет" составили 96,76%. По состоянию на 1 декабря 2023 г., на расчеты с кредиторами было направлено 759,8 млн руб., расходы на проведение конкурсного производства составили 223,4 млн рублей. Требования, включенные в реестр кредиторов, составляли 1,3 млрд рублей.

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