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Губернатор Власть и политика

В Самаре рассказали о строительстве новых поликлиник и больниц

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального правительства. На обсуждение был вынесен ряд вопросов, касающихся строительства социальных объектов на территории Самарской области.

Фото: Светлана Осьмачкина

Так, продолжается работа по проектированию международного межвузовского кампуса IT-направления. Напомним, концессионное соглашение о его создании было заключено между правительством Самарской области и ООО "ПроКампус № 1". График проектирования предусматривает два этапа - это объекты жилого блока и объекты научно-образовательного пространства.

В ближайшее время администрацией городского округа Самара будет завершена подготовка нормативно-правовой документации, необходимой для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов кампуса в соответствии с действующим законодательством. Дмитрий Азаров поручил главе г. о. Самара Елене Лапушкиной лично контролировать исполнение задачи по подготовке нормативно-правовой документации в необходимые сроки.

Также на совещании рассмотрели планы по строительству в регионе объектов здравоохранения в соответствии с нацпроектами, реализуемыми по решению президента РФ Владимира Путина.
Об этапах их проектирования и строительства доложил директор ГКУ СО "Управление капитального строительства" Евгений Тихонов. Так, речь шла о семи объектах, три из которых - это объекты первичного звена с федеральным софинансированием. В частности, это детская поликлиника в Самаре в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, рассчитанная на 500 посещений в смену. Также появятся поликлиники в Кинеле и в селе Подстепки Ставропольского района.

Запланированы проектирование и реконструкция с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения - больницы общества "Красного Креста" и здания для детского хосписа в Самаре на ул. 22-го Партсъезда. Еще два объекта здравоохранения - корпуса существующих медучреждений в поселке Варламово Сызранского района и селе Камышла Камышлинского района - планируются к проектированию реконструкции.

Напомним, всего с 2018 года в регионе построено более 150 новых объектов здравоохранения, в том числе более 30 за прошлый год. В 445 медицинских подразделениях выполнен ремонт, в том числе в 2023 году - в 112 объектах учреждений.

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