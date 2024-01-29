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В Самарской области стартовал проект "Встречи с жителями МКД"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Практические занятия для старших по домам и собственников инициированы активистами проектов "Единой России" - "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя".

На эту встречу пригласили не только активистов МКД, ТОСов, ТСЖ. Впервые на практикумы позвали старших школьников и студентов, активистов молодежных движений. Прививать навыки осознанного хозяйствования жителям МКД необходимо начинать с юных лет, уверены профессиональные эксперты.

Могут ли ТОСы стать участниками грантовых конкурсов, как найти средства на озеленение двора или новый асфальт, как сделать перерасчет платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды - вопросов у активистов МКД и собственников жилья много. Лидеры и активисты партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" знают ответы на эти вопросы.

"Такие встречи объединяют жильцов, общественные организации и органы власти вокруг решения насущных проблем МКД. Здесь активисты могут увидеть друг друга, передать интересный опыт для распространения на территориях. Сегодня мы говорим о мобильном приложении "Госуслуги.Дом" - это адаптированная мобильная версия системы "ГИС ЖКХ", которая позволяет собственнику оперативно найти ответы на многие вопросы. Мы проведем для них ознакомительный экскурс в жилищно-коммунальное хозяйство. Большое количество изменений произошло, будем рассказывать про мобильное приложение, все то, что нужно каждому собственнику в своем доме: вопросы текущего ремонта, управления, начисления, фонда капитального ремонта, ТКО, обращения в органы власти, управляющие компании", - рассказала  координатор проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" в Самарской области, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова.

На встрече прозвучали не только вопросы, но и инициативы. Жители серебряного возраста, а таких среди старших по домам - большинство,  выступили с предложением уделить больше внимания вопросам технического "ликбеза" пожилых.

"Надо больше пенсионерам объяснять, как пользоваться современными гаджетами, запрос у пенсионеров на это есть. В нашем доме все  пожилые жители очень активны, и хотели бы оперативно получать всю необходимую информацию - это удобно", - считает помощник старшего по дому № 124 по улице Волгина самарец Александр Тардаев.

В планах - проводить в рамках проекта регулярные встречи жилищного актива с региональными и федеральными консультантами и экспертами в сфере ЖКХ, депутатами различных уровней, специалистами профильных министерств и ведомств, представителей органов местного самоуправления, правительства, представителей управляющих организаций, председателей ТСЖ, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организации, а также экологов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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