В Кинеле обсудили выполнение Народной программы "Единой России"

Более сотни партийных активистов и общественников городского округа Кинель оценили проведенную работу по предложениям жителей в Народную программу "Единой России" и новым инициативам.

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Прокудин в цифрах и фактах рассказал об исполнении поручений. Он акцентировал внимание на работе по поддержке семей мобилизованных, рассказал о материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, о выделении бесплатных земельных участков многодетным семьям.

Александр Алексеевич подробно рассказал о реализации инициатив Народной программы в сфере здравоохранения. В Алексеевке был проведен ремонт помещений на подстанции "скорой помощи", в поселке Усть-Кинельском завершен капремонт врачебной амбулатории. Для Кинельской центральной районной больницы поставлено 21 единица медицинского оборудования, обновлен автопарк на общую сумму 15,79 млн рублей. Были отремонтированы здания детских садов "Гнездышко", "Буратино" школы №2 поселка Усть-Кинельский.

На встрече жители городского округа Кинель внесли новые предложения для проработки и реализации в 2024 году. Дополнили Народную программу партии модернизацией социально значимых для округа объектов: необходим капитальный ремонт школам №№ 1 и 2 города Кинель, детским садам "Лучик" и Светлячок", в ремонте нуждаются детская школа искусств №3 и здание городского Дома культуры. Кроме того, необходимо проконтролировать скорейшее завершение ремонта в школе №4 поселка Алексеевка, а также отремонтировать столовую и заменить инженерные сети пищеблока школы №8 в Кинель.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, депутат фракции "Единая Россия" Александр Живайкин поблагодарил жителей Кинеля за активность и заинтересованность: "В укреплении страны наказы людей имеют первоочередное значение. И мы намерены дальше развивать такой консультативный институт, ведь это служит эффективным механизмом непосредственного участия жителей и депутатов в решении проблем муниципальных образований. Как депутат вашего округа я приложу все усилия, чтобы эти наказы вошли в общеобластной бюджет и были реализованы".

Напомним, более чем 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в Народную программу партии в 2021 году. Реализация Народной программы партии и наказы избирателей остаются основными приоритетами в работе фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.