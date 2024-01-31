Андрей Турчак: Представители "Единой России" собрали почти 2,1 млн подписей в поддержку президента

Подписная кампания проходила с 23 декабря по 21 января. Кульминацией процедуры стал Единый день сбора подписей, который прошел на всех площадках партии 16 января.

"Нашими партийцами собрано без малого 2,1 миллиона подписей (за весь период — прим. Волга Ньюс). Назову регионы-лидеры — Кемеровская область, где было собрано более 74 тысяч подписей; Чувашская Республика — 64 тысячи и Республика Башкортостан, где собрали 58,5 тысяч подписей", — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в Единый день сбора подписей работали около четырёх тысяч пунктов сбора — региональные и местные исполкомы, общественные приёмные, штабы общественной поддержки и МГЕР.

"В этот день было собрано рекордное число подписей — 316 тысяч", — сообщил Андрей Турчак.

На удалённых территориях, где нет представительств "Единой России", волонтёры партии собирали подписи по месту жительства избирателей.

"Регионы-лидеры, которые собрали больше всего подписей именно 16 января: Ставропольский край, Республика Крым, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Томская область, Алтайский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Чувашская Республика и Тюменская область", — сказал секретарь генсовета "ЕР".

По его словам, поддержать президента приходили люди разных возрастов и социального статуса, национальностей и профессий.

"Приходили зачастую целыми семьями, трудовыми коллективами. Безусловно, их объединяло одно желание — желание видеть нашу страну сильной, независимой и великой. Такой, какой Россию делает наш президент", — подчеркнул Андрей Турчак.

В Самарской области Единый день сбора подписей стартовал на базе региональной и местной общественных приёмных партии "Единая Россия", в крупнейших торговых центрах Самары и губернии. В Сызрани и Тольятти активное участие в Едином дне сбора подписей приняли врачи, участники спецоперации, представители казачьего общества, молодёжных, профсоюзных и общественных организаций.

В Самаре свои подписи в поддержку кандидата оставляли студенты, служащие, пенсионеры, жители областной столицы приходили целыми семьями, а на площадке Региональной общественной приёмной "Единой России" свой голос в поддержку президента оставили депутаты регионального парламента, волонтёры, активисты "Молодой Гвардии", секретари местных и первичных отделений, координаторы партийных проектов.

Также на президиуме генсовета партии определили план работы по Году первичных отделений "Единой России" и приняли решение о создании совета "первичек". Он позволит секретарям принимать более активное участие в выработке партийных решений на федеральном уровне.

"В него войдут наиболее эффективно работающие на местах коллеги. Они будут формулировать предложения, основываясь на своем опыте, по партстроительству, работе с избирателями, актуальной в регионах повестке. Это будет канал оперативной "обратной связи" между секретарями первичек и руководством партии", — сообщил секретарь генсовета.

В течение 2024 года также пройдет серия региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений смогут напрямую обсудить с руководством партии различные вопросы. В ближайшее время также будут организованы региональные форумы "первичек". Помимо этого, состоятся региональные конкурсы для секретарей "первичек" по различным номинациям и общероссийский конкурс лучших практик реализации народной программы. Он пройдет под патронажем председателя партии Дмитрия Медведева.



