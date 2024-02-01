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В Самарской области подвели итоги работы партийного проекта "Крепкая семья"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты-единороссы вместе с общественниками и представителями семейного сообщества региона подвели итоги совместной работы в 2023 году.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

От социального контракта до форума приемных семей. На полях партийного проекта трудятся не только депутаты, общественники, но и сами семьи. Последние озвучивают инициативы и предложения "с мест": что нужно сейчас семейному кораблю для безопасного и уверенного плавания. Законодатели слышат запрос, в частности, много предложений прозвучало во время последнего, традиционного для Самарского региона, Форума приемных семей, который прошел осенью прошлого года. Именно здесь впервые прозвучали предложения, которые уже стали региональными законами.

"На форуме многодетные семьи и приемные семьи рассказывали, чего не хватает, где нужно исправить законодательство. У нас сегодня региональные законы полностью отражают те проблемы и задачи, которые ставили перед нами эти семьи", — отметила Светлана Полдамасова, председатель общественного совета федерального партийного проекта "Крепкая семья" на территории Самарской области, директор благотворительного фонда "Радость".

Об одной из просветительских идей, которые удалось масштабировать в регионе, рассказала член общественного совета партпроекта "Крепкая семья",  руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

"Мы проводим молодежный форум — и это уже стало традицией для региона во многом благодаря партийному проекту, который помог нам расширить аудиторию в разы. Ведь все начинается с семьи, молодым важно и нужно знать, как построить крепкие гармоничные отношения", — подчеркнула Екатерина.

Шла речь и о других направлениях работы. Одним их самых востребованных направлений для семей многодетных и или малообеспеченных стал социальный контракт, который регион опробовал одним из первых в России. И которым за эти годы успешно воспользовались свыше 68 тыс. семей.

"Формат таких встреч как раз и дает нам необходимую эффективность взаимодействия. Мне сегодня отрадно признать, что те инициативы, которые сейчас уже облечены в законодательные акты регионального или федерального масштабов, зарождались здесь, на площадке проекта "Крепкая семья". И конечно, то, что нынешний год объявлен Годом семьи — это тоже не случайно. Все прекрасно понимают, что демографическую ситуацию нужно менять", — рассказала Марина Сидухина, координатор самого "семейного" проекта партии "Единая Россия", председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы.

На заседании общественного совета проекта прошли презентации лучших практик работы активистов проекта "Крепкая семья" из Новокуйбышевска, Сызрани, Самары. Форматы самые разные — от молодежных форумов, организованных совместно с ЗАГСом, до локальных проектов в городах и районах губернии. К реализации одной из подобных инициатив местное  отделение "Единой России" в Сызранском районе приступило вместе с социальной службой. "Академия для бабушек" адресована детям, но объединяет интересы разных поколений, рассказала активист проекта Татьяна Новоженина.

И. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина выступила с инициативой установить долгосрочные партнерские взаимоотношения между вузом и лидерами партпроекта "Крепкая семья".

"Актуальность такой коллаборации очевидна. Для наших студентов, которые, став выпускниками, придут к детям в школу, важно не только обладать профессиональными компетенциями, но понимать и знать, как будущим наставникам, основы построения крепкой и любящей семьи, чтобы впоследствии успешно работать с учениками из проблемных или неполных семей", — заявила Светлана Бакулина.

В Самарской области сегодня работают свыше 25 мер социальной поддержки семей. Участники и лидеры партпроекта останавливаться на достигнутом не собираются. В планах — и это было озвучено на встрече — усилить работу со студентами и молодыми семьями, оказав им юридическую и психологическую поддержку, а также активно вовлекать в ряд семейных проектов.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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