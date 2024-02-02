Самарские ученые научили нейросеть видеть "невидимое" со скоростью света

В Самарском университете им. Королева создали скоростную нейросеть, обрабатывающую гиперспектральные данные.
Ученые Самарского университета им. Королева разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом "картинки" с обычной видеокамеры, разработка может оперативно, почти со скоростью света, анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения.
Проект реализуется по заказу Российского федерального ядерного центра-Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ), создаваемого в городе Сарове Нижегородской области по поручению Президента России Владимира Путина. Исследования по данному проекту финансируются со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Госкорпорации "Росатом".
"Учеными нашего университета разработана оптическая нейросеть на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, собран демонстрационный образец системы, подтвердивший в ходе экспериментов работоспособность выбранной схемы. Данная нейросеть предназначена для анализа поступающего в систему видеопотока и последующего распознавания и классификации определенных объектов и изображений. Ключевой особенностью разработки является возможность анализа гиперспектральных данных - система рассчитана на работу с двухдиапазонным гиперспектрометром, который также разработан у нас в университете. Аналоговая фотонная вычислительная система позволяет проводить анализ и распознавание объектов почти со скоростью света, что значительно — в
сотни раз -превосходит скоростные характеристики современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров. Это особенно важно для оперативного анализа гиперспектральных данных, изначально представляющих собой значительные по объему массивы информации", — рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева доктор физико-математических наук Роман Скиданов.
Кроме быстродействия и широкого спектрального диапазона, аналоговые оптические вычислительные системы обладают также такими преимуществами, как полная защищенность от электромагнитных помех, малое потребление энергии и возможность параллельной обработки данных. Схема системы, позволяющей вести полностью оптическую обработку поступающей информации, была впервые предложена еще в 1958 году. Данное направление активно развивалось в 80-е годы прошлого века, но затем применение подобных устройств практически сошло на нет из-за их громоздкости и в связи с развитием цифровой техники. Последние годы эта сфера прикладных исследований становится все
более актуальной в различных странах мира благодаря появлению новых материалов и созданию
компактной оптики с особой структурой.
"Наш демонстрационный образец создан с использованием стандартных лабораторных оптико-механических компонентов, а также различных модуляторов и видеокамер. Оптическая схема устройства разработана в таком виде, чтобы благодаря камере, регистрирующей распределение интенсивности в частотной плоскости, можно было решать ряд дополнительных задач. Надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%. В 2024 году планируется собрать и испытать экспериментальный образец системы в достаточно компактном корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками. Опытный образец установки, возможно, будет готов в 2025 году", — отметил Роман Скиданов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.