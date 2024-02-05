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Власть и политика

В феврале 2024 г. на большой экран выходит фильм "20/22", снятый в зоне СВО

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году на большой экран выходит фильм "20/22" (16+) — первое художественное кино, посвященное событиям специальной военной операции и снятое в зоне ее проведения.

Съемки на территории Мариуполя проводились весной 2023 г., на протяжении 45 дней. В объектив камер попали впечатляющие кадры города, изменившегося до неузнаваемости в ходе последних событий. Также съемки проходили в Москве, Московской области, Ростовской области. Производство фильма — кинокомпания ООО "ББГ" при содействии АНО "Институт развития интернета".

Главные и эпизодические роли в фильме режиссера Андрея Симонова исполняют молодые артисты, уже заявившие о себе в российском кинопрокате: Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Владимир Карпук, Сергей Черданцев, Георгий Солодовник, Александр Югов, Алексей Шевченков и другие. Также в съемках приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.

Сюжет фильма отражает то, как актуальные события воспринимаются молодым поколением, на какие решения и жизненные выборы их сподвигают. Алиса (Дарья Кукарских) и Данила (Аристарх Венес) — молодые влюбленные, в чью жизнь вклиниваются события первых месяцев специальной военной операции, разделяя их по разные стороны баррикад. С одной стороны, брат Данилы оказывается в зоне СВО в рядах российских войск, и парень отправляется добровольцем на помощь брату. С другой стороны, Алиса узнает о бомбежках в Киеве от своих украинских друзей и выступает против спецоперации, не принимая решения возлюбленного. Однако когда Данила перестает выходить на связь, девушка выезжает в зону СВО на его поиски.

22 февраля 2024 г. состоится предпремьерный показ фильма в Москве. 23 февраля 2024 г. — выпуск первой и второй серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV. 24 февраля — выпуск третьей и четвертой (заключительной) серии на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.

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