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Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце января 2024 г. Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении заявления ООО "Татнефть - Архангельск" (находится в последней стадии банкротства) о признании несостоятельным ПАО коммерческий банк "Спутник" и введении в отношении него конкурсного производства.

ПАО коммерческий банк "Спутник" было лишено лицензии на осуществление банковских операций еще 1 ноября 2021 года. Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с выявлением крупной недостачи наличных денежных средств, а также полной утратой капитала кредитной организацией.

Отзыву лицензии предшествовало введение в "Спутнике" временной администрации с 9 сентября 2021 года. Именно она и выявила недостачу, что впоследствии стало поводом для возбуждения шести уголовных дел, которые затем были объединены в одном производстве. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на декабрь 2023 г., предварительное следствие по делу еще не завершено.

В апреле 2022 г. самарский арбитраж принял решение о принудительной ликвидации "Спутника". Функции ликвидатора были возложены на АСВ. По состоянию на 1 января 2024 года, по данным АСВ, сумма установленных требований кредиторов банка составляет 1,63 млрд рублей. Имущественная масса при этом равна 1,43 млрд руб., из них 1,05 млрд (73,7%) уже направлены на проведение расчетов с кредиторами.

По величине активов КБ "Спутник" занимал 295 место в банковской системе РФ. По данным banki.ru, кредитная организация была зарегистрирована в 1990 году под наименованием "Бугурусланский коммерческий банк "Спутник" в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В июне 1998 г. банк получил современное наименование — ОАО "АКБ "Спутник". С 2015 г. сменил форму на ПАО, а в ноябре 2016 г. "Спутник" перерегистрировался из Бугуруслана (Оренбургская область) в Самару.

Владельцами кредитной организации, по информации banki.ru, являлись Николай Тарасенко (10%), Владимир Мухоротов (10%), Сергей Спиридонов (10%), Сергей Полетаев (9,99%), Илья Сабуров (9,94%), Платон Сакварелидзе (9,94%), Артурс Красовскис (9,83%), Павел Никитин (9,72%), Игорь Татарченко (9,57%), Константин Лазарев (7,36%), Алексей Фокин (1,81%).

ООО "Татнефть-Архангельск", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистировано в Москве в 2004 году. Владельцем общества является Дмитрий Закатов. 2022 г. компания завершила с убытком в размере 2,18 млн рублей. С 2017 г. компания находится в процедуре банкротства.

Впервые с требованием о признании КБ "Спутник" банкротом ООО "Татнефть-Архангельск" обратилось в сентябре 2023 года. Однако тогда заявлением было возвращено истцу, и решение это устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. "Татнеть-Архангельск" от своих намерений не отказалось и вновь обратилось в суд с аналогичным требованием в ноябре 2023 г., однако в этот раз суд принял решение об отказе в признании ликвидируемого банка банкротом.

Примечательно, что в рамках дела о ликвидации КБ "Спутник" в феврале 2023 г. ООО "Татнефть-Архангельск" было включено в третью очередь реестра его кредиторов с требованиями в размере 198 млн рублей. Основанием для этого стало заявление общества о том, что с его счета в "Спутнике" указанные средства были списаны на счет "Ю-Кэпитал" без наличия законных оснований. При этом экспертизой было доказано, что печати и подписи конкурсного управляющего на спорных платежных поручениях не были оригинальными. Однако эксперт в суде показал, что для установления различий в подписях и оттисках печатей обычный сотрудник банка должен был обладать специальными знаниями в области почерковедения и изучения оттисков печатей, а также иметь при себе микроскоп и другое профессиональное оборудование.

Решение о включении ООО "Татнефть-Архангельск" в реестр кредиторов "Спутника" устояло в апелляции и кассации, но Верховный суд РФ в январе текущего года его отменил и отправил спор на новое рассмотрение. В связи с этим общество утратило статус кредитора по делу. Это, кстати, стало основанием для того, чтобы самарский арбитраж прекратил производство по жалобе "Татнефть-Архангельск" на действия представителя ликвидатора банка. Общество хотело признать незаконным то, что он якобы уклоняется от погашения его требований и взыскать с него убытки в размере 1,14 млн рублей. Кроме того, "Татнефть-Архангельск" добивалось признания того, что представитель ликвидатора незаконно уклоняется от обращения в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом.

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