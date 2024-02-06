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Образование Общество

Проект "Моя наставница" стартует в 9 самарских школах

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в число пилотных регионов для реализации проекта "Моя наставница" "Женского движения Единой России", созданного совместно с минобрнауки РФ. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения "ЕР".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Член генерального совета "Единой России", координатор партийного проекта "Новая школа" в регионе Светлана Ильина и координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева станут кураторами и наставницами для автора проекта "Первая образовательная медиа ступень "Юнкор", студентки второго курса ВГИК им. С. А. Герасимова Алины Измайловой.

Реализация проекта на территории Самары будет проходить при содействии департамента образования. В девяти пилотных школах областной столицы в каждом районе города будут определены группы увлеченных медиа направлениями ребят. Проект предполагает, что в группу будут входить 10 человек, которые станут городскими юными корреспондентами, а затем и областными медиа амбассадорами.

При участии представителя департамента образования Светланы Апасовой было подписано трехстороннее соглашение о намерениях, а также определён план работы и составлена дорожная карта проекта.

"На первом этапе реализации проекта учащиеся с 7 по 10 класс будут практиковаться в искусстве журналистики: научатся готовиться к интервью, писать статьи и заметки в разных жанрах, снимать и монтировать видеоролики. Ребят также ждут совместные мероприятия: сезонные медиа пикники и форум школьной прессы, экскурсии на предприятия региона и экологические рейды. Между школами будут ежемесячно проходить конкурсные мероприятия и подводиться итоги работы", — рассказала автор проекта Алина Измайлова.

Был предложен и такой формат общегородских творческих встреч с известными людьми города и региона как "100 вопросов значимому взрослому". Самарские юнкоры получат ответы на самые важные для себя вопросы от людей, которые многого добились в профессиональной деятельности, достигли высоких результатов в культуре, спорте, сохраняют историческую память.

Проект "Первая образовательная медиа ступень "Юнкор" будет реализовываться на протяжении всего 2024 года.

Напомним, что партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтёров и активистов.

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