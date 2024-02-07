Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона

В 2023 г. Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 29 714 новорожденным региона.
С 2020 г. процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления.
Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии.
"После появления в информационной системе Социального фонда России сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуг", — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале Госуслуг.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.