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Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается" ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года

Страхование Финансы

Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 г. Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 29 714 новорожденным региона.

С 2020 г. процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления.

Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии.

"После появления в информационной системе Социального фонда России сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуг", — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале Госуслуг.

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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