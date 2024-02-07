Молодежи Самары рассказали про 6 смертельных ловушек для пешеходов

Правила дорожного движения — в невыдуманных историях, которые происходят на дороге практически ежедневно. В Штабе общественной поддержки Самарской области встретились юные пешеходы и начинающие водители и прошли краш-курс "6 смертельных ловушек для пешеходов" от городской Госавтоинспекции.

Краш-курс — это социально-психологический проект, в основе которого просмотр и анализ фильма, подготовленного инспекторами ГИБДД. В нем подробно, с видео реальных ДТП, разбираются типичные ошибки как пешеходов, так и водителей.

Например, так называемая "ловушка под грузовиком". Большегруз останавливается буквально в 50 см от пешеходного перехода. Кабина такого автомобиля находится высоко, поэтому у водителя образуется мертвая зона видимости, в которую и попадает пешеход, решивший перейти дорогу не по "зебре", а рядом с ней. Итог — человек погибает на месте.

Или "ловушка на многополосной дороге". У пешеходного перехода остановился один ряд машин, второй ряд вроде бы свободен. Но как только пешеход переходит одну части дороги, вдруг во втором ряду проносится автомобилист. И сбивает человека на "зебре".

Чтобы привлечь внимание будущих водителей, а также тех, кто не так давно сел за руль, к проблеме безопасности на дорогах, сотрудники ГИБДД активно внедряют краш-курс.

"То, что я увидела, впечатляет, конечно. Я готовлюсь к сдаче экзамена на права. Сегодня еще больше убедилась в том, что дорога не прощает ошибок. И здесь нужно обращать внимание на каждую мелочь", — поделилась впечатлениями волонтер-медик Арина Акаева.

После просмотра фильма дорожные полицейские в очередной раз обратились к молодежи с просьбой соблюдать простые правила, от которых зависят жизни людей. Пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части, а водителям — не превышать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, не отвлекаться на гаджеты, не садиться за руль в нетрезвом виде.

"За 12 месяцев 2023 года в Самаре произошло 1003 ДТП, в которых 36 человек погибли, а 1302 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 144 аварии, в которых один ребенок погиб, 148 получили травмы. Поэтому мы и придумали такой краш-курс. Таким образом хотим привлечь внимание молодого поколения, в частности, начинающих водителей, которые из-за своего небольшого опыта за рулем не совсем готовы к тем нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть на дороге в любую секунду", — рассказала врио начальника отделения пропаганды ОГИБДД У МВД России по Самаре Юлия Бикмурзина.

Дорожные полицейские уверены, что такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными и законопослушными участниками дорожного движения.