Молодежи Самары рассказали про 6 смертельных ловушек для пешеходов

Правила дорожного движения — в невыдуманных историях, которые происходят на дороге практически ежедневно. В Штабе общественной поддержки Самарской области встретились юные пешеходы и начинающие водители и прошли краш-курс "6 смертельных ловушек для пешеходов" от городской Госавтоинспекции.
Краш-курс — это социально-психологический проект, в основе которого просмотр и анализ фильма, подготовленного инспекторами ГИБДД. В нем подробно, с видео реальных ДТП, разбираются типичные ошибки как пешеходов, так и водителей.
Например, так называемая "ловушка под грузовиком". Большегруз останавливается буквально в 50 см от пешеходного перехода. Кабина такого автомобиля находится высоко, поэтому у водителя образуется мертвая зона видимости, в которую и попадает пешеход, решивший перейти дорогу не по "зебре", а рядом с ней. Итог — человек погибает на месте.
Или "ловушка на многополосной дороге". У пешеходного перехода остановился один ряд машин, второй ряд вроде бы свободен. Но как только пешеход переходит одну части дороги, вдруг во втором ряду проносится автомобилист. И сбивает человека на "зебре".
Чтобы привлечь внимание будущих водителей, а также тех, кто не так давно сел за руль, к проблеме безопасности на дорогах, сотрудники ГИБДД активно внедряют краш-курс.
"То, что я увидела, впечатляет, конечно. Я готовлюсь к сдаче экзамена на права. Сегодня еще больше убедилась в том, что дорога не прощает ошибок. И здесь нужно обращать внимание на каждую мелочь", — поделилась впечатлениями волонтер-медик Арина Акаева.
После просмотра фильма дорожные полицейские в очередной раз обратились к молодежи с просьбой соблюдать простые правила, от которых зависят жизни людей. Пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части, а водителям — не превышать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, не отвлекаться на гаджеты, не садиться за руль в нетрезвом виде.
"За 12 месяцев 2023 года в Самаре произошло 1003 ДТП, в которых 36 человек погибли, а 1302 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 144 аварии, в которых один ребенок погиб, 148 получили травмы. Поэтому мы и придумали такой краш-курс. Таким образом хотим привлечь внимание молодого поколения, в частности, начинающих водителей, которые из-за своего небольшого опыта за рулем не совсем готовы к тем нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть на дороге в любую секунду", — рассказала врио начальника отделения пропаганды ОГИБДД У МВД России по Самаре Юлия Бикмурзина.
Дорожные полицейские уверены, что такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными и законопослушными участниками дорожного движения.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.