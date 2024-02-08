При поддержке "КуйбышевАзота" в Тольяттинском госуниверситете открыли лабораторию

7 февраля в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялось торжественное открытие лаборатории "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды", создание которой было профинансировано ПАО "КуйбышевАзот" — стратегическим партнером университета.
В торжественной церемонии открытии лаборатории, состоявшегося накануне Дня науки, приняли участие ректор ТГУ Михаил Криштал, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко, проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис, директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников, а также студенты и преподаватели учебного заведения.
Ремонт и оснащение лаборатории "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды" — важный этап в работе Эколого-промышленного консорциума, в который входит ПАО "КуйбышевАзот" и другие промышленные предприятия. Новая лаборатория на базе Института химии и энергетики ТГУ оснащена самым современным оборудованием, что поможет будущим специалистам на практике изучать предметы по направлениям "Химическая технология" и "Экоаналитика". Помещение для практической работы многофункциональное, что позволяет задействовать его сразу по нескольким направлениям, совмещая лабораторные занятия с лекциями и сеансами видеоконференцсвязи (ВКС).
Сотрудничество между ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинским государственным университетом продолжается на протяжении многих десятилетий. Университет можно по праву назвать кузницей инженерных кадров для предприятия — более 50% работников с высшим образованием окончили в разное время именно ТГУ. Очень важно, что при разработке образовательных программ университет учитывает интересы предприятия. Год от года сотрудничество между ПАО "КуйбышевАзот" и ТГУ совершенствуется, развиваясь и приобретая новые форматы.
"Открытие лаборатории в ТГУ для нашего предприятия — большая честь и дань хорошим традициям развития потенциала Тольятти и Самарской области, как в сфере химического производства, так и в сфере экологии, энергосбережения. Лаборатория "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды" — органичное продолжение нашей совместной работы, которая закладывает основы будущего города и его промышленного потенциала. Мы рассматриваем ее как инвестиции в новые поколения. Радует, что лаборатория получилась такой красивой и функциональной, где студенты могут наслаждаться работой и получать уникальные знания. Активно развивая сотрудничество с научными учреждениями по созданию новых продуктов и технологий, предприятие уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Для нас это приоритет № 1", — прокомментировал генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.
"Мы гордимся сотрудничеством с ПАО "КуйбышевАзот", одним из градообразующих предприятий Тольятти, одним из ведущих промышленных предприятий большой химии России и даже мира. "КуйбышевАзот" нас активно поддерживает, и это понятно, поскольку больше половины инженерно-технических работников завода — выпускники Тольяттинского госуниверситета. Мы нацелены на то, чтобы студенты уже во время учебы делали выбор будущего места работы. И пусть их выбор будет в пользу промышленных предприятий Тольятти. Сейчас на открытии лаборатории я с удовольствием послушал наших студентов, посмотрел, как они проводят эксперименты, хорошо понимая, что делают. Благодаря такой лаборатории студенты, приобретая новые знания, получают представление о том, где они будут применяться на "КуйбышевАзоте", — отметил ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.