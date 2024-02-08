При поддержке "КуйбышевАзота" в Тольяттинском госуниверситете открыли лабораторию

7 февраля в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялось торжественное открытие лаборатории "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды", создание которой было профинансировано ПАО "КуйбышевАзот" — стратегическим партнером университета.

В торжественной церемонии открытии лаборатории, состоявшегося накануне Дня науки, приняли участие ректор ТГУ Михаил Криштал, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко, проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис, директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников, а также студенты и преподаватели учебного заведения.

Ремонт и оснащение лаборатории "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды" — важный этап в работе Эколого-промышленного консорциума, в который входит ПАО "КуйбышевАзот" и другие промышленные предприятия. Новая лаборатория на базе Института химии и энергетики ТГУ оснащена самым современным оборудованием, что поможет будущим специалистам на практике изучать предметы по направлениям "Химическая технология" и "Экоаналитика". Помещение для практической работы многофункциональное, что позволяет задействовать его сразу по нескольким направлениям, совмещая лабораторные занятия с лекциями и сеансами видеоконференцсвязи (ВКС).

Сотрудничество между ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинским государственным университетом продолжается на протяжении многих десятилетий. Университет можно по праву назвать кузницей инженерных кадров для предприятия — более 50% работников с высшим образованием окончили в разное время именно ТГУ. Очень важно, что при разработке образовательных программ университет учитывает интересы предприятия. Год от года сотрудничество между ПАО "КуйбышевАзот" и ТГУ совершенствуется, развиваясь и приобретая новые форматы.

"Открытие лаборатории в ТГУ для нашего предприятия — большая честь и дань хорошим традициям развития потенциала Тольятти и Самарской области, как в сфере химического производства, так и в сфере экологии, энергосбережения. Лаборатория "Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды" — органичное продолжение нашей совместной работы, которая закладывает основы будущего города и его промышленного потенциала. Мы рассматриваем ее как инвестиции в новые поколения. Радует, что лаборатория получилась такой красивой и функциональной, где студенты могут наслаждаться работой и получать уникальные знания. Активно развивая сотрудничество с научными учреждениями по созданию новых продуктов и технологий, предприятие уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Для нас это приоритет № 1", — прокомментировал генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

"Мы гордимся сотрудничеством с ПАО "КуйбышевАзот", одним из градообразующих предприятий Тольятти, одним из ведущих промышленных предприятий большой химии России и даже мира. "КуйбышевАзот" нас активно поддерживает, и это понятно, поскольку больше половины инженерно-технических работников завода — выпускники Тольяттинского госуниверситета. Мы нацелены на то, чтобы студенты уже во время учебы делали выбор будущего места работы. И пусть их выбор будет в пользу промышленных предприятий Тольятти. Сейчас на открытии лаборатории я с удовольствием послушал наших студентов, посмотрел, как они проводят эксперименты, хорошо понимая, что делают. Благодаря такой лаборатории студенты, приобретая новые знания, получают представление о том, где они будут применяться на "КуйбышевАзоте", — отметил ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.