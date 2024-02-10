Мария Захарова в преддверии Дня дипломатического работника встретилась с самарскими студентами

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. В преддверии праздника на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла встреча с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Во встрече приняли участие студенты Самарского государственного университета им. Королева, а также студенты-самарцы, которые проходят обучение в московских вузах.

Мария Захарова, которая является амбассадором Самарской области на выставке "Россия", рассказала об истории своей семьи - ее дед Юрий Иванович Захаров родился на Самарской земле, в селе Степная Шентала, поделилась со студентами воспоминаниями о посещении Самарской области, своей студенческой жизни, учебе и работе в стенах МИД.

В своем выступлении Мария Владимировна также затронула темы любви к Родине, важности знания истории своей страны, понимания своего участия в ее развитии.

Студенты адресовали официальному представителю МИДа самые разные вопросы - связанные с профессиональной деятельностью дипломатов и взаимодействия с иностранными коллегами, а также перспективами развития разных сфер и отраслей в нашей стране.

"Дипломатия основана не только на умениях и высокопрофессиональных знаниях и навыках. Но это еще и особая ответственность перед нашим историческим прошлым, перед нашими предками, которые прошли непростой путь, чтобы мы жили в этой стране, чтобы мы обладали этими ресурсами, чтобы мы имели возможность говорить что хорошо, а что плохо для нас", - подчеркнула Мария Захарова.

Студентов также интересовал вопрос значимости таких масштабных проектов как выставка "Россия" не только для жителей страны, но и для иностранцев.

"То, что выставка состоялась - это прорыв. Если работники МИД РФ в рамках своей деятельности бывают в разных регионах страны, то для иностранного дипкорпуса, к примеру, выставка - это уникальная возможность увидеть потенциал для сотрудничества", - отметила Мария Захарова.

Мария Захарова имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла России и является одним из самых популярных российских дипломатов. В 2015 году она стала первой в истории МИД женщиной, назначенной на пост официального представителя министерства.

"Мария Владимировна Захарова - это один из дипломатов, на кого все международники страны, и международники Самарского университета могут равняться. Было очень важно услышать ее мнение и учиться у нее", - поделилась впечатлениями от встречи студентка Самарского государственного университета Полина Нечетова.