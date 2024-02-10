Мария Захарова в преддверии Дня дипломатического работника встретилась с самарскими студентами

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. В преддверии праздника на стенде Самарской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла встреча с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
Во встрече приняли участие студенты Самарского государственного университета им. Королева, а также студенты-самарцы, которые проходят обучение в московских вузах.
Мария Захарова, которая является амбассадором Самарской области на выставке "Россия", рассказала об истории своей семьи - ее дед Юрий Иванович Захаров родился на Самарской земле, в селе Степная Шентала, поделилась со студентами воспоминаниями о посещении Самарской области, своей студенческой жизни, учебе и работе в стенах МИД.
В своем выступлении Мария Владимировна также затронула темы любви к Родине, важности знания истории своей страны, понимания своего участия в ее развитии.
Студенты адресовали официальному представителю МИДа самые разные вопросы - связанные с профессиональной деятельностью дипломатов и взаимодействия с иностранными коллегами, а также перспективами развития разных сфер и отраслей в нашей стране.
"Дипломатия основана не только на умениях и высокопрофессиональных знаниях и навыках. Но это еще и особая ответственность перед нашим историческим прошлым, перед нашими предками, которые прошли непростой путь, чтобы мы жили в этой стране, чтобы мы обладали этими ресурсами, чтобы мы имели возможность говорить что хорошо, а что плохо для нас", - подчеркнула Мария Захарова.
Студентов также интересовал вопрос значимости таких масштабных проектов как выставка "Россия" не только для жителей страны, но и для иностранцев.
"То, что выставка состоялась - это прорыв. Если работники МИД РФ в рамках своей деятельности бывают в разных регионах страны, то для иностранного дипкорпуса, к примеру, выставка - это уникальная возможность увидеть потенциал для сотрудничества", - отметила Мария Захарова.
Мария Захарова имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла России и является одним из самых популярных российских дипломатов. В 2015 году она стала первой в истории МИД женщиной, назначенной на пост официального представителя министерства.
"Мария Владимировна Захарова - это один из дипломатов, на кого все международники страны, и международники Самарского университета могут равняться. Было очень важно услышать ее мнение и учиться у нее", - поделилась впечатлениями от встречи студентка Самарского государственного университета Полина Нечетова.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.