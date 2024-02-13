Дмитрий Кочергин: Нельзя торопиться с перезахоронением останков Григория Аксакова в ущерб научной достоверности

В Самарском правительстве рассказали о том, как продвигается работа по перезахоронению останков седьмого губернатора Самарской губернии Григория Сергеевича Аксакова и увековечению памяти Аксаковых.

По словам и. о. вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Дмитрия Кочергина, глава региона Дмитрий Азаров держит весь комплекс вопросов увековечения памяти Г. С. Аксакова на постоянном контроле.

"Губернатором было принято принципиальное решение о достойном перезахоронении останков знаменитого земляка. Однако вопросы определения конкретного места и возможных сроков требовали дополнительной проработки, что и было отмечено в письме на имя председателя Аксаковского комитета Самарской области Павла Анатольевича Коровина", — комментирует и. о. вице-губернатора.

Он при этом отметил, что вопросы, связанные с любым перемещением праха усопших, должны совершаться юридически корректно и предельно деликатно.

Поскольку в разрушенном фамильном склепе семьи Аксаковых, находившемся на территории нынешнего Борского района, покоились останки сразу нескольких человек, то для того, чтобы гарантированно убедиться, что будет перезахоронен именно седьмой самарский губернатор, а не кто-то иной, необходимо провести ряд генетических ДНК-экспертиз сохранившихся костных останков.

Дмитрий Кочергин пояснил, что местом погребения выбрана территория самарского Иверского женского монастыря, что потребовало согласования с Самарской епархией — Русская православная церковь очень внимательно относится к вопросам достоверности захороненных останков. При этом форсирование сроков перезахоронения, на котором настаивает депутат Госдумы Александр Евсеевич Хинштейн, может нанести ущерб научной достоверности и противоречить действующему законодательству.

"Мы находимся в плотном контакте с Аксаковским комитетом и уверены, что поставленная губернатором задача будет выполнена, в соответствии со всеми канонами и правилами", — добавил Дмитрий Кочергин.