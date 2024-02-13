Дмитрий Кочергин: Нельзя торопиться с перезахоронением останков Григория Аксакова в ущерб научной достоверности

В Самарском правительстве рассказали о том, как продвигается работа по перезахоронению останков седьмого губернатора Самарской губернии Григория Сергеевича Аксакова и увековечению памяти Аксаковых.
По словам и. о. вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Дмитрия Кочергина, глава региона Дмитрий Азаров держит весь комплекс вопросов увековечения памяти Г. С. Аксакова на постоянном контроле.
"Губернатором было принято принципиальное решение о достойном перезахоронении останков знаменитого земляка. Однако вопросы определения конкретного места и возможных сроков требовали дополнительной проработки, что и было отмечено в письме на имя председателя Аксаковского комитета Самарской области Павла Анатольевича Коровина", — комментирует и. о. вице-губернатора.
Он при этом отметил, что вопросы, связанные с любым перемещением праха усопших, должны совершаться юридически корректно и предельно деликатно.
Поскольку в разрушенном фамильном склепе семьи Аксаковых, находившемся на территории нынешнего Борского района, покоились останки сразу нескольких человек, то для того, чтобы гарантированно убедиться, что будет перезахоронен именно седьмой самарский губернатор, а не кто-то иной, необходимо провести ряд генетических ДНК-экспертиз сохранившихся костных останков.
Дмитрий Кочергин пояснил, что местом погребения выбрана территория самарского Иверского женского монастыря, что потребовало согласования с Самарской епархией — Русская православная церковь очень внимательно относится к вопросам достоверности захороненных останков. При этом форсирование сроков перезахоронения, на котором настаивает депутат Госдумы Александр Евсеевич Хинштейн, может нанести ущерб научной достоверности и противоречить действующему законодательству.
"Мы находимся в плотном контакте с Аксаковским комитетом и уверены, что поставленная губернатором задача будет выполнена, в соответствии со всеми канонами и правилами", — добавил Дмитрий Кочергин.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.