Андрей Кислов принял участие в международном форуме "Пивобезалкогольная отрасль РФ — взгляд в будущее"

Представитель в Совете Федерации от Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов принял участие в XIII международном форуме "Пивобезалкогольная отрасль Российской Федерации — взгляд в будущее". Ключевое отраслевое событие проходило в Москве в Российском биотехнологическом университете (Росбиотех).

Основными темами форума стали рынок сырья, вопросы законодательного и технического регулирования производства пива и напитков, инновационные решения и технологии, перспективы и стратегии развития. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, эксперты, представители ведущих компаний пивопродуктового подкомплекса АПК России, а также преподаватели и студенты вуза. Также в Росбиотехе прошли профессиональные отраслевые конкурсы "Главное пиво России" и "Главная вода России".

Сенатор Андрей Кислов рассказал участникам форума о работе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по повышению качества сырья для пивобезалкогольной отрасли, в особенности, питьевой воды, а также законодательного и технического регулирования деятельности предприятий.

"Верхняя палата активно работает над законопроектами, которые направлены на создание условий для дальнейшего развития отрасли. Очень важно, что деятельное участие в этой работе принимают ключевые общественные объединения предпринимателей", — отметил парламентарий.

По словам сенатора, пивобезалкогольная отрасль является крупнейшей в российском агропромышленном комплексе по своему вкладу в ВВП страны: "В отрасли работает 2 тысячи предприятий, на которых работает 45 тысяч человек, еще 350 тысяч рабочих мест — в смежных отраслях. Только для нужд пивоваренной отрасли агропромышленный комплекс России ежегодно производит более 2,5 миллиона тонн пивоваренного ячменя и 1,7 миллиона тонн солода".

Андрей Кислов выразил уверенность, что огромный ресурсный потенциал отрасли открывает новые возможности для развития и совершенствования взаимоотношений между всеми участниками рынка.

Председатель правления Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордовин поддержал сенатора и посоветовал студентам изучать отрасль, чтобы гарантированно и стабильно работать. Эксперт привел статистику пивоваренных заводов с 2013 года: "10 лет назад у нас в стране было 616 производителей пивобезалкогольной продукции, сегодня — 2010. Во многом такой взрывной рост связан с развитием отрасли: появилось крафтовое, классическое, сформировалась комьюнити среди производителей. В этой связи очень советую студентам развиваться в данном направлении".

Директор Управления карьерного планирования и взаимодействия с бизнесом Росбиотеха Людмила Хуторецкая рассказала о взаимодействии университета и бизнеса: "На рынке сейчас особенно востребованы кадры производственных специальностей. Задача университета — оперативно реагировать на запрос бизнеса". По ее мнению, одно из лучших решений по взаимодействию с предприятием — система дуального обучения, которая уже успешно реализуется: один раз в неделю студенты обязательно занимаются на производстве. Кроме того, на базе университета работает стартап-студия, в которой обучающиеся решают реальные задачи и готовят продукт под запрос работодателей.

И. о. ректора Росбиотеха Александр Солдатов подробно рассказал о взаимодействии вуза с предприятиями. По его словам, в университете реализуется более 140 направлений по программам подготовки бакалавриата, магистратуры, ординатуры.

"Сильная составляющая нашего образования — это биотехнологии и оборудование для лабораторных исследований. Поддержание и обновление материально-технической базы кафедры бродильных производств и виноделия позволяет сотрудникам изготавливать продукцию и тестировать ее. Студенты учатся понимать технологические процессы не покидая учебные помещения", — подчеркнул и. о. ректора.

В ходе форуме обсуждались новые тенденции в отрасли. В частности, был упомянут реестр для производителей пива, закон о маркировке пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную и полимерную бутылку. Спикеры пришли к выводу, что новые законодательные меры смогут повысить удобство ведения хозяйственной деятельности субъектов, снизить нагрузку на бизнес, минимизируя выездные проверки и обследования со стороны надзирающих органов, а главное — сделать пивобезалкогольные напитки безопасными для конечных потребителей.