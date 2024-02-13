В Самаре пройдет творческая встреча-концерт с лидером группы "Черная ленточка" Владимиром Селивановым

В субботу, 17 февраля, в 18:00 в Большом зале Дома Офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова (Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится совместный концерт группы "Черная ленточка" (Владимир Селиванов) и поэта, писателя Александра Пелевина.

Поэт, писатель, лауреат всероссийских премий и конкурсов Александр Пелевин уже встречался с жителями Самарской области. Но писатель уверен, что такие встречи сегодня необходимы: "Мы проходим через довольно болезненную стадию развития, нужно людям объяснять, за что люди воюют". Предстоящий творческий вечер будет посвящен недавней командировке Александра в зону проведения специальной военной операции в составе концертной бригады. Этот опыт лег в основу нового цикла произведений Александра Пелевина, посвященных событиям на Донбассе и Украине.

Лидер группы "Черная ленточка" Владимир Селиванов впервые примет участие в самарском литературно-историческом фестивале "Путь к Победе" памяти Героя России Андрея Рябцева. Фестиваль носит имя гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который участвовал в открытии второго сезона фестиваля. В октябре 2023 г. Андрей пал смертью храбрых в зоне специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина в феврале 2024 г. гвардии лейтенанту Андрею Рябцеву присвоено звание Героя России (посмертно).

Лейтмотивом творчества Владимира Селиванова является ощущение бесконечности Родины в каждом человеке, постоянная готовность к подвигу: ради любви, друзей, товарищей, своей страны. Музыкальные композиции Владимира Селиванова особенно популярны у действующих военнослужащих и ветеранов СВО. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир так сформулировал свою позицию человека и музыканта: "Родина - это то, что внутри меня. То, из чего я состою, и реальность, которую я создаю. Для меня родное - значит настоящее. Значит лучшее, что может быть для меня. Родина - это то, что есть у тебя всегда… Все мои песни - о Родине".

Творчество Владимира Селиванова и Александра Пелевина связывает также одна из знаковых фигур российской музыкальной культуры - лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

Стать участниками творческой встречи-концерта с лидером группы "Черная ленточка" Владимиром Селивановым и писателем Александром Пелевиным смогут жители Самарской области 17 февраля благодаря совместному проекту Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица" - литературно-историческому фестивалю "Путь к Победе" памяти Героя России Андрея Рябцева.