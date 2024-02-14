Участники пресс-конференции дали старт общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в Самарской области

В среду, 14 февраля, состоялась пресс-конференция, посвященная старту в Самарской области общественно-просветительской акции "За родное — за свое".

В пресс-конференции приняли участие представители организаторов и партнеры акции: Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, профессор, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области; Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Виталий Кузьминых, руководитель Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области".

Общественно-просветительская акция "За родное — за свое" призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя.

Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской области, которое будет отмечаться в январе 2026 года. Осенью прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт обсуждению вопроса подготовки к празднованию юбилея. Это достойный повод вспомнить славную историю Самарской области, рассказать о событиях и людях, которые внесли вклад в становление и развитие губернии. Общественно-просветительская акция "За родное — за свое" станет уникальной возможностью для жителей региона открыть для себя интересные и новые для себя страницы истории Самарской губернии.

"Инициатором проведения акции выступила Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области". Среди задач, стоящих перед ассоциацией, — в том числе патриотическое воспитание, краеведческое просвещение и содействие развитию внутреннего туризма, который в последние годы активно развивается. По нашему мнению, эта акция соответствует этим задачам. Поэтому мы выступили с инициативой ее проведения в течение всего 2024 года. Как минимум две важные причины побудили нас к реализации проекта именно сейчас. Во-первых, в январе этого года был проведен всероссийский форум "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ", целью которого являлось объединение муниципального сообщества России на основе единых ценностей служения обществу и государству, на нем были представлены практики развития муниципалитетов. И нам бы хотелось, чтобы на очередном форуме были представлены результаты, достигнутые в ходе реализации общественно-просветительской акции "За родное — за свое" на территории Самарской области. И вторая причина: в преддверии 175-летия Самарской губернии нам видится это особенно своевременным, ведь жители региона смогут лучше узнать об истории родного края или освежить в памяти имеющиеся знания", — отметил Дмитрий Славецкий.

Партнером общественно-просветительской акции "За родное — за свое" выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Ресурсы общества в социальной сети "ВКонтакте" станут основными площадками проведения интерактивных просветительских мероприятий акции. Рассказывая об особенностях ее проведения, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области Владимир Богатырев отметил, что в 2021 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о перезапуске общества "Знание" и акцентировал внимание на том, что необходимо привлекать именно на цифровую платформу общества все больше и больше граждан. Именно с переходом на цифровые технологии рестарт общества "Знание" получился очень успешным, существенный прирост участников только за последний год говорит о многом — это более 16 тыс. жителей Самарской области.

"Я приглашаю воспользоваться цифровыми технологиями и приходить за информацией на наши цифровые платформы, получать и закреплять знания об истории Самарской губернии. Миссия общества "Знание" — это просвещение граждан. У нас целый пул лекторов, это более 90 человек, и более 50% лекций, которые они читают, — лекции по истории, в том числе Самарской губернии. И это выдающиеся историки, профессора, доктора наук из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета и других вузов, — они готовы рассказать про историю нашего края. Более того, мы хотим, чтобы это были не разовые лекции, а некая база лекций онлайн, доступная в записи, чтобы спустя некоторое время можно было бы вернуться к этим материалам и при необходимости пересмотреть. Мы будем работать в разных форматах: электронный контент, видеосюжеты, прямые эфиры или эфиры на радио и т. д.", — рассказал о формате проведения акции Владимир Богатырев.

Участниками марафона знаний — общественно-просветительской акции "За родное — за свое" — могут стать жители губернии, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, которым интересна история и развитие самарского региона, его роль в развитии российской науки, культуры, спорта, экономики, образования, сферы безопасности страны. Через месяц, с 15 по 17 марта, состоится викторина, которая станет своеобразным качественным срезом знаний, которые приобрели участники общественно-просветительской акции "За родное — за свое".

"В рамках акции, в целях закрепления полученных знаний запланировано проведение викторины, которая пройдет 15, 16 и 17 марта. Призовой фонд викторины впечатляет: пять автомобилей "Лада", поездки в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, которые мы назвали "Мобильный турист", состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Для проведения викторины будут организованы специально оборудованные пункты приема анкет, размещенные в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам по всей территории Самарской области. Это очень удобно, поскольку у граждан, выходящих из пункта голосования, паспорт, который понадобится при заполнении анкеты, будет с собой. Сама викторина состоит из двух туров: в первом туре участникам нужно будет ответить на пять вопросов, касающихся нашей любимой губернии. Если они отвечают правильно хотя бы на три вопроса, а кто-то на все пять, то переходят во второй тур. Для участия во втором туре необходимо будет заполнить уникальный бланк, данные из бланка будут внесены в компьютерную программу, применяющую технологию алгоритма случайной выборки из уникальных номеров (цифровой барабан). В дни проведения онлайн-определения победителей организационный комитет акции викторины загрузит эти идентификационные номера участников второго тура викторины в систему. Отмечу, что определение победителей будет проходить в прямом эфире 15, 16 и 17 марта и транслироваться на телевизионных и интернет-площадках региональных СМИ. То есть, максимально прозрачно, честно и объективно. Победителей викторины будем стараться уведомлять в этот же день, поэтому еще раз обращусь к жителям нашего региона, которые захотят принять участие в викторине — будьте внимательны при заполнении бланков, оставляйте корректные номера телефонов для связи с вами. Шанс стать победителем есть у каждого!" — рассказал Виталий Кузьминых.

Результаты всех розыгрышей и списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире (посмотреть прямую трансляцию в эти дни можно будет онлайн на нескольких площадках региональных СМИ), а также опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" после завершения розыгрыша.

Участники, уникальные номера которых не стали победителями онлайн-определения победителей в данном туре, автоматически продолжают участие в следующих розыгрышах в рамках акции до конца проведения викторины. Участники, уникальные номера которых стали победителями, в следующих онлайн-определениях победителей не участвуют. Выдача призов и подарков будет осуществляться в период с 20 марта 2024 г. по 5 апреля 2024 г. включительно в центрах выдачи призов. На территории Самары и Тольятти будут организованы постоянно действующие центры выдачи призов, в других муниципальных образованиях будут организованы выездные центры выдачи (согласно графику, в зависимости от количества выигравших по территориям). Процесс проведения викторины Самарской области будет прозрачным и понятным. Все этапы — от формирования Организационным комитетом на территориях муниципальных образований территориальных организационных комитетов Акции и утверждения экспертно-номерной комиссии до процедуры определения победителей — будут освещаться в СМИ и в социальных сетях. С Положением о проведении акции можно будет ознакомиться на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" с 19 февраля 2024 года.

В завершение участники пресс-конференции пригласили жителей Самарской области присоединиться к общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте", следить за новостями акции "За родное — за свое", а 15,16 и 17 марта принять участие в викторине и выиграть приз.