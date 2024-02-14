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В Самарской области продолжаются уроки по информационной безопасности для жителей старшего возраста

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Смартфон-кафе" в Самаре открылось в октябре 2023 г. при поддержке активистов проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия"

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Самарчанки Маргарита Петровна и Наталья Павловна - уже активные пользователи гаджетов.  Понемногу освоили тонкости мобильного банка и сообщения в мессенджерах. Родственники одобряют стремление освоить телефонную грамотность, но не всегда удобно отрывать их по каждому вопросу, рассказывают женщины.

На встречу с "цифровыми волонтерами" в "Смартфон-Кафе" многие пенсионеры пришли с вопросами и надеются, что ребята помогут найти на них ответы.

Как не стать жертвой телефонных мошенников - об этом пожилым людям рассказывают в первую очередь активисты "Молодой Гвардии Единой России" и молодежного правительства региона.

Люди преклонного возраста - наиболее уязвимая категория для кибер-аферистов, именно они чаще всего становятся жертвами обмана. 

"Это сегодня крайне важная тема. Мы говорим об активном долголетии для пожилых, пенсионеры хотят как можно дольше оставаться включенными в социум, причем здесь еще идет речь и о безопасности, поэтому такое общение продвинутых пользователей с аудиторией серебряного возраста полезно", - отметила региональный координатор федерального партийного проекта "Старшее поколение", руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Марина Антимонова.

В "Смартфон-кафе" молодые активисты просто и понятно объясняют, как с помощью телефона решать вопросы через портал "Госуслуги", как, не вставая с дивана, оплатить коммуналк,у отправить любимому внуку сообщение в мессенджере или найти полезную информацию в Интернете.

Консультации по личной информационной безопасности для людей серебряного возраста организованы при содействии активистов партийного проекта "Старшее поколение" в Самарской области. Волонтеры "Единой России" и IT-специалисты проводят мастер-классы для старшего поколения по использованию мобильных телефонов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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