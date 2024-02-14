В Самарской области продолжаются уроки по информационной безопасности для жителей старшего возраста

"Смартфон-кафе" в Самаре открылось в октябре 2023 г. при поддержке активистов проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия"
Самарчанки Маргарита Петровна и Наталья Павловна - уже активные пользователи гаджетов. Понемногу освоили тонкости мобильного банка и сообщения в мессенджерах. Родственники одобряют стремление освоить телефонную грамотность, но не всегда удобно отрывать их по каждому вопросу, рассказывают женщины.
На встречу с "цифровыми волонтерами" в "Смартфон-Кафе" многие пенсионеры пришли с вопросами и надеются, что ребята помогут найти на них ответы.
Как не стать жертвой телефонных мошенников - об этом пожилым людям рассказывают в первую очередь активисты "Молодой Гвардии Единой России" и молодежного правительства региона.
Люди преклонного возраста - наиболее уязвимая категория для кибер-аферистов, именно они чаще всего становятся жертвами обмана.
"Это сегодня крайне важная тема. Мы говорим об активном долголетии для пожилых, пенсионеры хотят как можно дольше оставаться включенными в социум, причем здесь еще идет речь и о безопасности, поэтому такое общение продвинутых пользователей с аудиторией серебряного возраста полезно", - отметила региональный координатор федерального партийного проекта "Старшее поколение", руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Марина Антимонова.
В "Смартфон-кафе" молодые активисты просто и понятно объясняют, как с помощью телефона решать вопросы через портал "Госуслуги", как, не вставая с дивана, оплатить коммуналк,у отправить любимому внуку сообщение в мессенджере или найти полезную информацию в Интернете.
Консультации по личной информационной безопасности для людей серебряного возраста организованы при содействии активистов партийного проекта "Старшее поколение" в Самарской области. Волонтеры "Единой России" и IT-специалисты проводят мастер-классы для старшего поколения по использованию мобильных телефонов.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!