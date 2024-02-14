В ЛДПР призвали отбирать у иноагентов от культуры все регалии

ЛДПР предлагает ввести жесткие меры по отношению к деятелям культуры и шоу-бизнеса, занимающим антигосударственную позицию.

Партия выступает за лишение представителей "пятой колонны" званий Народного артиста России и всех других почетных регалий за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичную дискредитацию Вооруженных сил России, демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также за пропаганду ЛГБТ-культуры.

В ЛДПР обращают внимание, что в разгар специальной военной операции, в нелегкое для страны время, представители такой публики, "латентные иностранные агенты" отсиживаются за рубежом. Однако их регалии и доходы по-прежнему связаны с Россией. Здесь же находится их недвижимость.

В партии напоминают, что еще в 2014 году президент РФ Владимир Путин подчеркивал: "это люди, которых используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей".

Тогда Владимир Жириновский развернул тезис президента: представители пятой колонны есть и среди российских политиков, и среди их друзей, так называемых неприкасаемых медиаперсон. "Уничтожить пятую колонну!", — призывал он.

"С началом СВО маски с лицемеров были сорваны. Так называемые "народные" и "заслуженные", многочисленные "лауреаты" поспешили уехать из страны. Творческие релоканты не только покинули Родину, но и решили предать страну анафеме, не гнушаясь даже отправлять средства на нужды украинских боевиков", — отмечают в ЛДПР.

Время все расставило по местам. От таких звезд отвернулись поклонники, места на сцене и экране заняли другие. Часть релокантов на фоне финансовых трудностей стали проситься обратно, заявляя, что готовы поддерживать бойцов на полях СВО своим творчеством.

Преемник Жириновского Леонид Слуцкий продолжил курс партии по обличению "пятой колонны". Политик выдвинул идею о создании механизма лишения звания "Народный артист Российской Федерации", в том случае, если деятель культуры привлекается к административной ответственности за пропаганду чуждых россиянам ценностей, идей нацизма, а также за дискредитацию армии.

Позиция ЛДПР однозначна: деятели культуры и искусства — это публичные лица, и на них лежит особая повышенная социальная и моральная ответственность перед обществом.

"Звание "Народный артист Российской Федерации" — это высшая награда для профессионала своего дела, талантливого деятеля культуры, который несет искусство в массы. Это почетное звание обязывает человека быть примером для своих коллег, образцом высокой морали, достойного поведения для всех. Поэтому, если человек, удостоенный государственного звания, ведет аморальный образ жизни, возникают большие вопросы: а достоин ли он почета?" — акцентирует Леонид Слуцкий.

Некоторые из покинувших страну ради статуса "хорошего русского" уже начали опровергать связь с Россией и открещиваться от полученных регалий. К примеру, Чулпан Хаматова, так до сих пор не признанная иностранным агентом. Она не скрывает, что с радостью отказалась бы от звания Народной артистки. Вот только по неизвестным причинам так этого пока и не сделала.

Преемник основателя ЛДПР Леонид Слуцкий собирается заняться восстановлением справедливости и реализовать соответствующую законодательную инициативу. Письмо с таким предложением уже направлено советнику президента РФ по вопросам культуры Владимиру Толстому.