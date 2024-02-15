Виталий Бут: "При киберстраховании страховщики берут на себя повышенные риски"

По некоторым оценкам, киберинциденты — атаки программ-вымогателей, утечки данных и сбои в работе IT-систем — могут стать самой большой проблемой бизнеса во всем мире в 2024 году. В России киберстрахование недостаточно активно применяется в рамках риск-менеджмента. Страховщики в свою очередь развивают данное направление, предлагая новые гибкие продукты и сервисы для компаний из различных отраслей экономики. Таким мнением поделился Виталий Бут, Вице-президент, Руководитель департамента информационной безопасности Страхового Дома ВСК в рамках участия в дискуссии "Страхование киберрисков" на форуме "Кибербезопасность в финансах".
Количество киберпреступлений в России растет: только в первом полугодии 2023 года их число увеличилось на 28%. Одновременно с ростом угроз рынок ищет новые инструменты эффективной защиты, в числе которых — киберстрахование. Среди отечественных компаний данный продукт востребован пока преимущественно у представителей крупного бизнеса.
В полис киберстрахования включены риски утечки конфиденциальных данных, нарушение законодательства о защите персональных данных, потеря дохода из-за кибератак и репутационный ущерб. Наиболее востребованными страховыми продуктами являются те, которые покрывают расходы на восстановление данных и компенсацию финансовых потерь. Также, по оценкам Страхового Дома ВСК, российские компании включают в программы киберстрахования и риски хищения денежных средств, BI (бизнес-аналитики) и ответственность операторов за утечку персональных данных.
Киберстрахование — это комбинированный продукт, включающий в себя кроме страховых рисков еще и сервисную составляющую. Это и консьерж сервиса для страхователя в случае наступления страхового случая, и организация дополнительных услуг с привлечением партнеров — специалистов в области PR, риск-инжиниринга, консультантов по GDPR (общий регламент по защите данных), психологов, юристов, форензик (Digital Forensic Analys — специалист по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества).
Продуктовую линейку страховой защиты от киберрисков необходимо выстраивать в кооперации с производителями средств информационной безопасности. Это позволит сформировать комплексные решения, включающие защиту от киберугроз, страхование остаточных рисков и сервисы профессионального реагирования на инцидент.
В то же время сегмент киберстрахования требует законодательного и отраслевого регулирования — в противном случае компании будут перекладывать риски на страховщика, не уделяя внимания собственной информационной безопасности.
"В ВСК для скоринга цифровых рисков привлекаются андеррайтеры и специалисты по информационной безопасности. Это позволяет нам анализировать "зрелость" клиента в вопросах киберугроз с разных сторон. Нам важно знать, каких производителей средств защиты компания использует, сколько у нее специалистов в штате, как она контролирует внутренние процедуры в сфере информационной безопасности. Важно регулярно проводить моделирование угроз — ставить себя на место злоумышленника и находить бреши в системе защиты данных. Я думаю, что с развитием рынка киберстрахования, страховщики начнут привлекать специализированные компании для оценки риска и урегулирования убытков", — отметил Виталий Бут, Вице-президент, Руководитель департамента информационной безопасности Страхового Дома ВСК Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.