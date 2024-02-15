В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в Безенчукскую центральную районную больницу в этом году поставлены системы ультразвуковой диагностики высокой точности.

Это два новых аппарата УЗИ экспертного класса — стационарный и портативный. Приобретение нового оборудования позволило открыть в учреждении дополнительный кабинет ультразвуковой и функциональной диагностики.

К коллективу больницы присоединилась новый опытный врач, специализирующийся на исследовании сосудов верхних и нижних конечностей. В ближайший месяц после завершения обучения ожидается трудоустройство ещё одного врача функциональной диагностики. Он будет выполнять исследования сердечно-сосудистой системы методами ЭхоКГ и холтеровского мониторирования.

"Высокий класс УЗИ системы позволяет точно диагностировать сложные заболевания сердца и сосудов. Аппараты оснащены высокоточными датчиками и современным программным обеспечением", — отметила врач функциональной диагностики Надежда Васенина.

На новых УЗИ-аппаратах проводятся исследования органов брюшной полости, поверхностных структур, органов малого таза, сердца, а также дуплексное сканирование сосудов. Количество исследований увеличилось с 60 до 75 в день.

"Портативный УЗИ-аппарат дает возможность проводить исследования нетранспортабельным пациентам непосредственно в отделении реанимации. Также будем использовать его при выездах передвижного мобильного комплекса в рамках проведения углубленной диспансеризации", — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Татьяна Евстропова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

В 2024 г. в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.