Самарский университет им. Королева представил результаты работы ПИАШ Совету по грантам в Москве

Минобрнауки России подводит итоги реализации университетами федерального проекта "Передовые инженерные школы" в 2023 году.

В четверг, 15 февраля, Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова оценил результаты, достигнутые университетами совместно с их индустриальными партнерами по реализации этого федерального проекта. В 2023 году Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва не только выполнила установленные ей контрольные показатели, но и превысила большинство из них.

В 2023 году специалисты ПИАШ разработали концептуальную модель цифрового завода. Эта разработка — воплощение ключевой идеи, которая положена в основу научных исследований и образовательного процесса. Ее задача — объединить цифровые технологии с реальными производственными процессами, чтобы ускорить их, придать им гибкость, поднять эффективность.

"Главный результат деятельности Передовой инженерной аэрокосмической школы в 2023 году — это разработка концепции "цифрового завода" и реализация ее принципов на базе киберфизических фабрик, созданных в контуре ПИАШ. Эта концепция стала основой не только для научных исследований и проектов, которые нам заказывает бизнес. Мы встроили ее в контур всех без исключения образовательных программ ПИАШ", — подчеркнул Иван Ткаченко, директор ПИАШ Самарского университета им. Королёва.

Тесная связь с реальным производством позволила ПИАШ привлечь в 2023 году на исследования и разработки в интересах бизнеса 211 млн рублей. Иван Ткаченко отметил принципиальные изменения в формировании научно-исследовательской программы. Если ранее университет получал заказы в основном на конструкторские разработки, то в контуре ПИАШ акцент сместился на разработку технологий и организацию производства.

Эта тенденция видна на примере наиболее значимых проектов, реализованных ПИАШ в минувшем году. В их числе:

— гибкие роботизированные производственные ячейки для отработки технологических процессов серийного производства, сборки и испытаний малых космических аппаратов (МКА) дистанционного зондирования Земли массой от 1 до 250 кг. Проект реализуется в интересах АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" и ООО "СТЦ";

— интегрированная технология ассоциативно-параметрического проектирования стапельной оснастки агрегатно-сборочного производства авиационной техники. Заказчик — АО "Авиакор — авиационный завод";

— масштабируемая имитационная модель поточного производства и сборки малоразмерных газотурбинных двигателей. Ее планируют внедрить при создании в контуре АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) поточного производства и сборки малоразмерных ГТД мощностью до 150 кВт в объеме до 10 тыс. изделий в год.

"Наше сотрудничество с Передовой инженерной аэрокосмической школой (ПИАШ) Самарского университета имени Королёва в 2023 году было направлено на решение конкретных производственных задач, стоящих перед ПАО "ОДК–Кузнецов", и результаты этого сотрудничества мы оцениваем высоко. В минувшем году мы сформировали пул технических заданий на научно-исследовательские работы, в рамках которых специалисты ПИАШ выполнили 11 проектов. Все они имеют для предприятия реальное практическое значение", — отметил Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО "ОДК–Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех").

Программы научных исследований ПИАШ Самарского университета им. Королёва и ее образовательные программы четко ориентированы на потребности ключевых индустриальных партнеров — то есть тех, кто участвует не только в управлении школой, но и в ее софинансировании. Такой подход ПИАШ к сотрудничеству стал стимулом к более тесному партнерству для еще двух высокотехнологичных компаний.

"В течение года у нас выросло количество ключевых индустриальных партнеров, — рассказал Иван Ткаченко. — В 2022 году мы начинали школу с АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК–Кузнецов". Теперь заключены еще два соглашения: с АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и с АО "Авиакор — авиационный завод", которые до этого выступали как члены Совета ПИАШ и заказчики научных разработок. Тренд на расширение пула партнеров устойчивый: сейчас в Совет ПИАШ вошли НИИ "Экран" и компания "Транспорт будущего", которая планирует стать нашим пятым ключевым индустриальным партнером", — констатировал директор ПИАШ.

Одна из центральных задач Передовой инженерной аэрокосмической школы — подготовка инженеров новой формации. Члены Совета по грантам поинтересовались, возможно ли масштабированием системы образования, реализуемой в ПИАШ, и перенос ее на другие технические направления подготовки в университете.

"Учитывая условия, в которых создана и работает наша Передовая инженерная аэрокосмическая школа, мы рассматриваем ее как отдельный проект, объединяющий образовательный процесс с научными исследованиями в интересах реального производства и обеспечивающий инженерную подготовку высочайшего уровня. Отбор в ПИАШ идет на конкурсной основе, и этот подход сохранится. Обеспечив элитарность этого образования, мы сможем привлечь для обучения в ПИАШ самых успешных, самых умных и мотивированных студентов и получим на выходе высококлассных специалистов для аэрокосмической отрасли", — ответил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Впрочем, элитарный подход к образованию сочетается с быстрым органическим ростом и расширением ПИАШ. С учетом того, что к 2030 году школа должна выпустить 1,5 тыс. инженеров новой формации, в 3,5 раза увеличилось количество студентов, обучающихся по программам ПИАШ, перечень этих программ также кардинально расширен.

"В 2023 году количество студентов возросло с 70 до 250 человек. Опережающими темпами росло и число программ высшего образования — разработано 14 новых образовательных программ. Это было вызвано, во-первых, запросами индустриальных партнеров. А во-вторых, необходимостью выстраивать индивидуальные образовательные треки с учетом формирования из выпускников готовых мультидисциплинарных команд. Подготовка таких команд — ключевая особенность ПИАШ Самарского университета им. Королёва", — пояснил Иван Ткаченко.

Большой интерес у предприятий вызвали программы дополнительного профессионального образования (ДПО), которые так же, как и программы высшего образования, разрабатывались при непосредственном участии ключевых индустриальных партнеров. За 2023 год в ПИАШ повысили квалификацию 128 действующих инженеров, занятых в реальном производстве.

"Для нас очень важно, что образовательные программы ПИАШ, в том числе разработанные и запущенные в 2023 году, были сформированы при непосредственном участии ведущих специалистов ПАО "ОДК–Кузнецов" с учетом реальных потребностей нашего предприятия и Объединенной двигателестроительной корпорации в целом", — обосновал интерес к ПИАШ двух ключевых индустриальных партнеров Павел Чупин.

С учетом того, что обучение в Передовой инженерной аэрокосмической школе выстроено по схеме "2+2" — 3-й и 4-й курсы бакалавриата плюс 2 года магистратуры, то есть охватывает только старшие курсы университета, очень важно заранее готовить ребят, которые захотят учиться по более сложным и насыщенным программам ПИАШ. Такую подготовку лучше начинать уже в средней школе, и в минувшем году к работе в ПИАШ было привлечено 249 старшеклассников.

"В 2023 году мы большое внимание уделили профориентационной работе со школьниками и выстраиванию многоуровневой системы наставничества: для школьников в роли наставников выступают студенты, для студентов бакалавриата — магистранты и аспиранты и так далее. Это формирует внутренние связи в командах и развивает у студентов ПИАШ метакомпетенции", — рассказал Иван Ткаченко.

Наступивший год должен стать поворотным в работе Передовой инженерной аэрокосмической школы. Индустриальные партнеры примут первых 75 инженеров новой формации, обучавшихся по новым программам и стажировавшихся на реальных производствах под руководством наставников.

"Первый выпуск ПИАШ не за горами, и мы в ПАО "ОДК — Кузнецов" его очень ждем. Сейчас формируются предложения по трудоустройству будущих молодых специалистов, высокий уровень подготовки которых нам хорошо известен по результатам их стажировок и взаимодействия с нашими сотрудниками, выступавшими в роли наставников", — отметил Павел Чупин.

"Для трудоустройства выпускников ПИАШ мы запустили электронную платформу, позволяющую им получить доступ к перечню вакансий и сформировать резюме, которые увидят их потенциальные работодатели. А кадровые службы университета смогут отследить их карьерную траекторию и соотносить востребованность имеющихся вакансий и специализаций молодых инженеров", — сообщил Иван Ткаченко.