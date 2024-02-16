Самарский университет им. Королева представил результаты работы ПИАШ Совету по грантам в Москве

Минобрнауки России подводит итоги реализации университетами федерального проекта "Передовые инженерные школы" в 2023 году.
В четверг, 15 февраля, Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова оценил результаты, достигнутые университетами совместно с их индустриальными партнерами по реализации этого федерального проекта. В 2023 году Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва не только выполнила установленные ей контрольные показатели, но и превысила большинство из них.
В 2023 году специалисты ПИАШ разработали концептуальную модель цифрового завода. Эта разработка — воплощение ключевой идеи, которая положена в основу научных исследований и образовательного процесса. Ее задача — объединить цифровые технологии с реальными производственными процессами, чтобы ускорить их, придать им гибкость, поднять эффективность.
"Главный результат деятельности Передовой инженерной аэрокосмической школы в 2023 году — это разработка концепции "цифрового завода" и реализация ее принципов на базе киберфизических фабрик, созданных в контуре ПИАШ. Эта концепция стала основой не только для научных исследований и проектов, которые нам заказывает бизнес. Мы встроили ее в контур всех без исключения образовательных программ ПИАШ", — подчеркнул Иван Ткаченко, директор ПИАШ Самарского университета им. Королёва.
Тесная связь с реальным производством позволила ПИАШ привлечь в 2023 году на исследования и разработки в интересах бизнеса 211 млн рублей. Иван Ткаченко отметил принципиальные изменения в формировании научно-исследовательской программы. Если ранее университет получал заказы в основном на конструкторские разработки, то в контуре ПИАШ акцент сместился на разработку технологий и организацию производства.
Эта тенденция видна на примере наиболее значимых проектов, реализованных ПИАШ в минувшем году. В их числе:
— гибкие роботизированные производственные ячейки для отработки технологических процессов серийного производства, сборки и испытаний малых космических аппаратов (МКА) дистанционного зондирования Земли массой от 1 до 250 кг. Проект реализуется в интересах АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" и ООО "СТЦ";
— интегрированная технология ассоциативно-параметрического проектирования стапельной оснастки агрегатно-сборочного производства авиационной техники. Заказчик — АО "Авиакор — авиационный завод";
— масштабируемая имитационная модель поточного производства и сборки малоразмерных газотурбинных двигателей. Ее планируют внедрить при создании в контуре АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) поточного производства и сборки малоразмерных ГТД мощностью до 150 кВт в объеме до 10 тыс. изделий в год.
"Наше сотрудничество с Передовой инженерной аэрокосмической школой (ПИАШ) Самарского университета имени Королёва в 2023 году было направлено на решение конкретных производственных задач, стоящих перед ПАО "ОДК–Кузнецов", и результаты этого сотрудничества мы оцениваем высоко. В минувшем году мы сформировали пул технических заданий на научно-исследовательские работы, в рамках которых специалисты ПИАШ выполнили 11 проектов. Все они имеют для предприятия реальное практическое значение", — отметил Павел Чупин, генеральный конструктор ПАО "ОДК–Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех").
Программы научных исследований ПИАШ Самарского университета им. Королёва и ее образовательные программы четко ориентированы на потребности ключевых индустриальных партнеров — то есть тех, кто участвует не только в управлении школой, но и в ее софинансировании. Такой подход ПИАШ к сотрудничеству стал стимулом к более тесному партнерству для еще двух высокотехнологичных компаний.
"В течение года у нас выросло количество ключевых индустриальных партнеров, — рассказал Иван Ткаченко. — В 2022 году мы начинали школу с АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК–Кузнецов". Теперь заключены еще два соглашения: с АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и с АО "Авиакор — авиационный завод", которые до этого выступали как члены Совета ПИАШ и заказчики научных разработок. Тренд на расширение пула партнеров устойчивый: сейчас в Совет ПИАШ вошли НИИ "Экран" и компания "Транспорт будущего", которая планирует стать нашим пятым ключевым индустриальным партнером", — констатировал директор ПИАШ.
Одна из центральных задач Передовой инженерной аэрокосмической школы — подготовка инженеров новой формации. Члены Совета по грантам поинтересовались, возможно ли масштабированием системы образования, реализуемой в ПИАШ, и перенос ее на другие технические направления подготовки в университете.
"Учитывая условия, в которых создана и работает наша Передовая инженерная аэрокосмическая школа, мы рассматриваем ее как отдельный проект, объединяющий образовательный процесс с научными исследованиями в интересах реального производства и обеспечивающий инженерную подготовку высочайшего уровня. Отбор в ПИАШ идет на конкурсной основе, и этот подход сохранится. Обеспечив элитарность этого образования, мы сможем привлечь для обучения в ПИАШ самых успешных, самых умных и мотивированных студентов и получим на выходе высококлассных специалистов для аэрокосмической отрасли", — ответил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.
Впрочем, элитарный подход к образованию сочетается с быстрым органическим ростом и расширением ПИАШ. С учетом того, что к 2030 году школа должна выпустить 1,5 тыс. инженеров новой формации, в 3,5 раза увеличилось количество студентов, обучающихся по программам ПИАШ, перечень этих программ также кардинально расширен.
"В 2023 году количество студентов возросло с 70 до 250 человек. Опережающими темпами росло и число программ высшего образования — разработано 14 новых образовательных программ. Это было вызвано, во-первых, запросами индустриальных партнеров. А во-вторых, необходимостью выстраивать индивидуальные образовательные треки с учетом формирования из выпускников готовых мультидисциплинарных команд. Подготовка таких команд — ключевая особенность ПИАШ Самарского университета им. Королёва", — пояснил Иван Ткаченко.
Большой интерес у предприятий вызвали программы дополнительного профессионального образования (ДПО), которые так же, как и программы высшего образования, разрабатывались при непосредственном участии ключевых индустриальных партнеров. За 2023 год в ПИАШ повысили квалификацию 128 действующих инженеров, занятых в реальном производстве.
"Для нас очень важно, что образовательные программы ПИАШ, в том числе разработанные и запущенные в 2023 году, были сформированы при непосредственном участии ведущих специалистов ПАО "ОДК–Кузнецов" с учетом реальных потребностей нашего предприятия и Объединенной двигателестроительной корпорации в целом", — обосновал интерес к ПИАШ двух ключевых индустриальных партнеров Павел Чупин.
С учетом того, что обучение в Передовой инженерной аэрокосмической школе выстроено по схеме "2+2" — 3-й и 4-й курсы бакалавриата плюс 2 года магистратуры, то есть охватывает только старшие курсы университета, очень важно заранее готовить ребят, которые захотят учиться по более сложным и насыщенным программам ПИАШ. Такую подготовку лучше начинать уже в средней школе, и в минувшем году к работе в ПИАШ было привлечено 249 старшеклассников.
"В 2023 году мы большое внимание уделили профориентационной работе со школьниками и выстраиванию многоуровневой системы наставничества: для школьников в роли наставников выступают студенты, для студентов бакалавриата — магистранты и аспиранты и так далее. Это формирует внутренние связи в командах и развивает у студентов ПИАШ метакомпетенции", — рассказал Иван Ткаченко.
Наступивший год должен стать поворотным в работе Передовой инженерной аэрокосмической школы. Индустриальные партнеры примут первых 75 инженеров новой формации, обучавшихся по новым программам и стажировавшихся на реальных производствах под руководством наставников.
"Первый выпуск ПИАШ не за горами, и мы в ПАО "ОДК — Кузнецов" его очень ждем. Сейчас формируются предложения по трудоустройству будущих молодых специалистов, высокий уровень подготовки которых нам хорошо известен по результатам их стажировок и взаимодействия с нашими сотрудниками, выступавшими в роли наставников", — отметил Павел Чупин.
"Для трудоустройства выпускников ПИАШ мы запустили электронную платформу, позволяющую им получить доступ к перечню вакансий и сформировать резюме, которые увидят их потенциальные работодатели. А кадровые службы университета смогут отследить их карьерную траекторию и соотносить востребованность имеющихся вакансий и специализаций молодых инженеров", — сообщил Иван Ткаченко.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.