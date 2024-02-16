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В Самаре обсудили прорывные технологии в стоматологии

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор федерального партийного проекта "Выбирай своё" член генерального совета партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Сергей Морозов стал гостем научно-практической конференции в Самарском медицинском университете.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Основная тема визита  — поддержка  новых научных разработок,  изобретательства и  рационализаторства как одного из направлений проекта для достижения технологического суверенитета.

В СамГМУ на научно-практической конференции с международным участием обсудили прорывные технологии в стоматологии. Участниками события стали ведущие эксперты стоматологии из разных регионов России, Беларуси, именитые  врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги.

"Фактически Самара стала пилотным регионом, в котором мы совместно с Антоном Ищенко и Ольгой Чубаровой из Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, вплотную начали заниматься изобретательской инициативой", - рассказал Сергей Морозов.

"Разработки самарского медуниверситета  известны далеко за пределами региона. Здесь не только придумывают новые технологии, но и выпускают инновационные продукты. Ученые настроены решительно: лет через 10–15 лет стоматологов перестанут бояться, эта профессия не будет ассоциироваться с болью", — поделился впечатлениями о конференции заместитель председателя Самарской губернской думы, координатор партийного проекта "Выбирай своё" в Самарской области Александр Живайкин.

Молодые учёные — наше будущее, заметил Сергей Морозов. Благодарственные письма координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" вручил лучшим студентам СамГМУ — студентке 4 курса Института стоматологии СамГМУ Елизавете Чиганашиной и студенту 5 курса Константину Трифонову. Ребята ведут активную научную работу и мечтают о врачебной деятельности.

"Впереди у нас с коллегами серьёзная работа по подготовке ряда законов: об уполномоченном по защите прав изобретателей, изменения в закон о промышленной политике (в части содействия изобретательский и рационализаторской деятельности), о некоммерческих организациях", — подвёл итоги визита Морозов.

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