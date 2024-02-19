"Тольяттиазот" стал партнером научной конференции "Первые шаги в науку"

ТОАЗ выступил партнером юбилейной ХХ городской научно-практической конференции "Первые шаги в науку". Организатор мероприятия — учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" г. о. Тольятти.
В конференции, приуроченной к празднованию Дня науки, приняли участие 145 учеников 5-9 классов из более 40 образовательных учреждений Тольятти. Школьники готовили работы по таким направлениям, как "Физика. Химия", "Информатика и информационные технологии", "Техническое творчество", "Робототехника", "История и краеведение", "География и экология", "Науки о человеке и обществе" и т. д.
Конкурс состоял из двух этапов — заочной подготовки проекта и его публичной защиты. В состав жюри вошли преподаватели и научные сотрудники вузов, ссузов, педагоги детских образовательных центров и технопарков. Членами экспертного совета предметной секции "Физика. Химия" стали начальник лаборатории "Тольяттиазота" Наталья Иванова, а также и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета Сергей Соков, который является постоянным экспертом в профориентационных проектах ТОАЗа.
Свои доклады в области химии представили девять школьников. Они защитили практические работы на темы: "Сравнительный анализ содержания витамина С в яблочном соке разных производителей", "Великая тайна воды", "Изучение химических свойств веществ для использования их в качестве "симпатических чернил", "Дефекты металлов и способы их выявления" и другие.
Победителем стала ученица гимназии № 39 София Мигунова с работой "Медицинские пленки на основе поливинилового спирта". Все призеры химической секции конференции получили специальные подарки от "Тольяттизота".
"Тольяттиазот" постоянно поддерживает и организует мероприятия, связанные с вовлечением подрастающего поколения в изучение химии, особенно вне учебной программы. В рамках конкурсов, профильных смен, элективных уроков школьники могут открыть для себя новую профессию или утвердиться в сделанном выборе. Наша глобальная задача — заинтересовать, предоставить перспективы развития в родном регионе. Надеемся, что для многих участников конференция станет первым шагом в мир химических знаний", — отметила начальник лаборатории АО "ТОАЗ" Наталья Иванова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.