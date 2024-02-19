"Тольяттиазот" стал партнером научной конференции "Первые шаги в науку"

ТОАЗ выступил партнером юбилейной ХХ городской научно-практической конференции "Первые шаги в науку". Организатор мероприятия — учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" г. о. Тольятти.

В конференции, приуроченной к празднованию Дня науки, приняли участие 145 учеников 5-9 классов из более 40 образовательных учреждений Тольятти. Школьники готовили работы по таким направлениям, как "Физика. Химия", "Информатика и информационные технологии", "Техническое творчество", "Робототехника", "История и краеведение", "География и экология", "Науки о человеке и обществе" и т. д.

Конкурс состоял из двух этапов — заочной подготовки проекта и его публичной защиты. В состав жюри вошли преподаватели и научные сотрудники вузов, ссузов, педагоги детских образовательных центров и технопарков. Членами экспертного совета предметной секции "Физика. Химия" стали начальник лаборатории "Тольяттиазота" Наталья Иванова, а также и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета Сергей Соков, который является постоянным экспертом в профориентационных проектах ТОАЗа.

Свои доклады в области химии представили девять школьников. Они защитили практические работы на темы: "Сравнительный анализ содержания витамина С в яблочном соке разных производителей", "Великая тайна воды", "Изучение химических свойств веществ для использования их в качестве "симпатических чернил", "Дефекты металлов и способы их выявления" и другие.

Победителем стала ученица гимназии № 39 София Мигунова с работой "Медицинские пленки на основе поливинилового спирта". Все призеры химической секции конференции получили специальные подарки от "Тольяттизота".

"Тольяттиазот" постоянно поддерживает и организует мероприятия, связанные с вовлечением подрастающего поколения в изучение химии, особенно вне учебной программы. В рамках конкурсов, профильных смен, элективных уроков школьники могут открыть для себя новую профессию или утвердиться в сделанном выборе. Наша глобальная задача — заинтересовать, предоставить перспективы развития в родном регионе. Надеемся, что для многих участников конференция станет первым шагом в мир химических знаний", — отметила начальник лаборатории АО "ТОАЗ" Наталья Иванова.