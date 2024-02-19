На Выставке "Россия" состоялось заседание Наблюдательного совета Общества "Знание"

Заседание Наблюдательного совета и IV Съезд Российского общества "Знание" состоялись 15 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из регионов РФ, представители научного и педагогического сообщества, лекторы и партнеры, участвующие в работе "Знания", обсудили итоги работы просветительской организации после перезагрузки в 2021 г. по решению Владимира Путина, наметили планы на будущее, обменялись опытом и мнениями о развитии просветительства.

Выступая на заседании, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Общества "Знание" Сергей Кириенко подчеркнул, что самое главное в работе Общества "Знание" — это постоянно увеличивающееся количество активных участников, лекторов, наставников. Это не только профессиональные педагоги и ученые — среди 23 тыс. лекторов много практиков-управленцев, людей, которые выполняют очень важную работу, обучая и профессионально передавая знания.

"Важнейший пример всем нам показывает наш врезидент, Владимир Владимирович. При всей его занятости он лично выступил лектором на марафоне Общества "Знание" в 2021 году", — сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал об итогах работы после перезагрузки. Так, в пятигорском Центре знаний "Машук" — корпоративном университете Общества "Знание" — уже прошли обучение свыше 19 тыс. просветителей, а выпускниками онлайн-платформы Знание.Академия стали 90 тыс. человек.

Благодаря готовности первых лиц страны выступать в качестве лекторов, открыто отвечая на вопросы аудитории, статус просветителя стал почетным. Это доказывают социологические исследования. Согласно исследованию ВЦИОМ, в июне 2023 г. 25% россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий, за полгода этот показатель вырос на 6 п. п. — до 31%. Среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет этот показатель составляет 43%.

Максим Древаль также отметил, что лекторы "Знания" провели более 115 тыс. выступлений во всех 89 регионах страны. Кроме того, создано 7,2 тыс. часов просветительского контента, который получил свыше 2 млрд просмотров, а также более 30 млн лайков и репостов в соцсетях.

Обновленное Общество "Знание" уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны. Опросы показывают, что просветительскую организацию знает больше половины россиян (57%) и среди них ей доверяют 76%. При этом среди молодежи от 14 до 35 лет уровень доверия еще выше — 81%.

На заседании Наблюдательного совета выступили амбассадоры Общества "Знание" с инициативами, направленными на развитие просвещения в стране. Обсуждали запуск интернет-портала о достижениях нашей страны по итогам Выставки "Россия", формирование базы бесплатного мультимедийного контента для создания просветительских фильмов и развитие цифровой платформы достоверных материалов Знание.Вики. Также было предложено расширить линейку графических новелл Знание.Герои для распространения в образовательных учреждениях и наряду с серией об участниках СВО выпускать новые новеллы о героях труда, врачах и других специалистах, совершающих профессиональные подвиги.

Предложенные инициативы поддержали помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и другие члены Наблюдательного совета.

Также обсуждалась и получила одобрение идея по созданию системы социальной поддержки лекторского сообщества силами регионов РФ. А руководитель Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин предложил Российскому обществу "Знание" сотрудничать и обмениваться опытом, чтобы усилить просветительскую деятельность на территории СНГ, формировать международное сообщество лекторов и поддерживать их даже в тех странах, где нет профильных организаций.

Участниками IV Съезда Российского общества "Знание" стали более 450 человек, участвующих в работе просветительской организации. Они обсудили результаты деятельности за три года, утвердили новую редакцию устава организации, выбрали постоянно действующие руководящие и контрольные органы Общества "Знание".

"IV съезд стал знаменательной вехой в истории развития Общества "Знание": Генеральный директор Максим Древаль представил итоги работы, и они впечатляют, но перед всеми регионами поставлены еще более амбициозные задачи. Перед Самарским региональным отделением Российского общества "Знание" стоят новые вызовы: масштабирование и расширение географии просветительской деятельности в различных муниципальных образованиях, развитие партнерской сети, поиск новых форм просветительской работы. Так, в феврале 2024 года Самарское региональное отделение стало партнером Самарской областной общественно-просветительской акции "За родное — за свое!" В официальных аккаунтах общества "Вконтакте" лекторы общества "Знание" откроют для жителей региона интересные и новые страницы истории Самарской губернии", — отметил делегат съезда от Самарской области, председатель Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Богатырев.

Ярким событием Съезда стала торжественная церемония награждения почетных лекторов и просветителей государственными наградами и наградами Российского общества "Знание". Их получили просветители из 17 регионов страны — более 40 российских ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей, мастеров культуры и искусства. Среди государственных наград, врученных просветителям, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знаки отличия "За наставничество", благодарственные письма президента РФ, благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетные грамоты Общественной палаты России. В числе врученных наград Российского общества "Знание" — статуэтки и нагрудные знаки "За исключительный вклад в просвещение" и почетная грамота "За вклад в просвещение", которые вручили почетным лекторам и партнерам просветительской организации.

Онлайн-трансляция Наблюдательного совета Российского общества была доступна широкой аудитории на просветительском канале Знание.ТВ, видеозапись будет выложена на сайте Российского общества "Знание" и в его сообществе в соцсети ВКонтакте.