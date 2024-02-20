В Самаре научат школьных учителей физкультуры основам преподавания самбо

Программа повышения квалификации для учителей физической культуры по методическим основам реализации учебного модуля "самбо" в общеобразовательных организациях реализована при поддержке партпроекта "Единой России" "Za самбо".

Вместо третьего урока физкультуры — самбо. Школьников будут учить базовым навыкам самозащиты. Сложный инвентарь для занятий тоже не пригодится — нужны только форма и маты. Об этом узнали учителя физической культуры из 30 школ Самарской области, которые стали первыми участниками всероссийского проекта "Самбо в школы".

В Самаре в спорткомплексе "Металлург" стартовали первые курсы по программе повышения квалификации для школьных физруков. После прохождения учебной программы педагоги получат официальный сертификат и смогут обучать детей основам самбо на уроках физкультуры в своей школе. Это позволит привлечь школьников начальных классов к занятиям отечественным видом спорта самбо, а возможно, кому-то и дать путевку в большой спорт.

"Важно развивать наши отечественные виды спорта и через них воспитывать в детях морально-волевые качества и патриотизм. Наш исконно русский вид спорта самбо как нельзя лучше подходит для этого. После прохождения курсов вы сможете в рамках уроков физкультуры преподавать детям основы самбо, которые помогут им в жизни, даже если они не станут спортсменами", — отметил в своем выступлении координатор федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Напомним, что в Самарской области участниками проекта "Zа самбо" стали уже 34 школы, а 29 учебных заведений укомплектованы борцовскими коврами на средства проекта. Сегодня в Самарской области самбо занимаются уже свыше 7 тысяч юношей и девушек, есть победители и призеры чемпионатов мира, России, Европы.