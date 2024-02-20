В Самаре выступили военные оркестры со всей страны

Во вторник, 20 февраля, во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре состоялся митинг-концерт, завершающий патриотический фестиваль "Сильная Россия – это мы!". Мероприятия фестиваля шли в Самарской области на разных площадках на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля.

19 февраля концерт состоялся в Тольятти на площадке ледового дворца "Лада Арена". В эти дни Самарская область вновь стала всероссийским центром, где музыка объединила настоящих патриотов Отечества из разных регионов страны.

Инициаторами проведения фестиваля выступили правительство Самарской области и Министерство обороны Российской Федерации.

На мероприятия были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, которые проходят реабилитацию в регионе, члены ветеранских организаций, поисковых отрядов, работники предприятий и организаций, музеев, библиотек, общественники, которые принимают участие в оказании помощи нашим бойцам.

Губернатор Дмитрий Азаров поприветствовал участников и зрителей фестиваля и поздравил всех с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. "В этот день мы чествуем, благодарим защитников Отечества всех времен. С особым, благоговейным чувством мы поздравляем героев-освободителей, героев — победителей Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории человечества", — отметил он. Зал стоя приветствовал ветерана Великой Отечественной войны самарца Льва Семеновича Онуфриева, который недавно отметил свой столетний юбилей. "Спасибо, что вы с нами, спасибо за ваши бесценные советы и ваши воспоминания, спасибо за то, что у нынешних героев — защитников Отечества есть на кого равняться", — обратился Дмитрий Азаров к ветерану, пожелав ему доброго здоровья.

Особые поздравления губернатор адресовал участникам специальной военной операции. "Именно благодаря им мы имеем возможность собираться под мирным небом на родной земле, собираться, чтобы выразить свою поддержку Вооруженным Силам нашей Родины. Спасибо, ветераны. Спасибо, дорогие защитники, спасибо, что вы сегодня с оружием в руках противостоите мировому злу, спасибо за мирное небо над нашей страной. Низкий вам поклон", — выразил благодарность глава региона.

Слова признательности Дмитрий Азаров высказал семьям военнослужащих: "Вас хочу лично поблагодарить сегодня за то, что вы своей любовью, верой, молитвой поддерживаете наших бойцов, вселяете в них храбрость и мужество, готовность к подвигу ради нашей великой, прекрасной Отчизны. Спасибо вам большое. И знайте, что благодарность в своем сердце носит каждый житель Самарской области. Уверен, каждый земляк готов подставить свое плечо на то время, когда вы временно утратили сильное плечо своего любимого человека. Мы вместе, мы рядом и, конечно, сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, нашу заботу и благодарность каждый день".

Как отметил Дмитрий Азаров, в зале нет случайных людей — каждый из присутствующих вносит свой вклад в победу: "Каждый приближает ее изо всех сил: на своем рабочем месте, создавая новые образцы вооружения для нашей армии, участвуя в сборе гуманитарной помощи, своими руками создавая новые защитные сети, конструируя и изготавливая печки для военнослужащих, окопные свечи, — да мало ли что еще, что нужно нашим бойцам на передовой. Каждый из вас, дорогие мои земляки, делает сегодня все для фронта, все для победы".

Единство народа и армии сегодня как никогда важно и чувствуется в обществе, уверен Дмитрий Азаров. "Мы чувствуем консолидацию вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и знаем, что все цели, которые ставит перед собой наша страна в специальной военной операции по защите границ, по защите наших людей, которые подверглись геноциду, по денацификации Украины, — мы обязательно выполним. Залогом тому — наше единство, — подчеркнул губернатор. — Мы встречаем этот праздник в преддверии важнейшего политического события в жизни нашей страны, выборов президента, и вместе с вами сделаем все для того, чтобы каждый гражданин России, проживающий на нашей самарской земле, смог выразить свою поддержку родине, потому что участие, приход на избирательный участок это, конечно же, голосование в первую очередь за Россию. За Россию, дорогие друзья, с праздником вас! Новых свершений, новых побед по всем фронтам и одной большой победы на всех!"

В рамках фестиваля "Сильная Россия — это мы!" выступили профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Самары, а также творческие коллективы и исполнители из Самарской области и других субъектов Российской Федерации, в том числе Луганской Народной Республики. В эти дни наш регион вновь стал центром, где музыка объединила настоящих патриотов Отечества. Напомним, в прошлом году в Самарской области прошел Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" — музыканты из разных стран дарили свое искусство жителям губернии, выражая тем самым солидарность с российским народом в его противостоянии идеологии нацизма, возродившейся у границ нашей страны. Также ранее Самарская область принимала VIII Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации, на концертных площадках региона выступали ведущие армейские коллективы.

В эти дни участники фестиваля "Сильная Россия — это мы!" выступили в 16 муниципальных образованиях региона, объединив на концертах более 11 тысяч зрителей. Дмитрий Азаров выразил благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерию Герасимову и коллективам — участникам фестиваля, подарившим зрителям прекрасный музыкальный праздник в преддверии Дня защитника Отечества.

По словам ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева, День защитника Отечества — это праздник всего русского народа. "Мы должны держать порох сухим. В защите наших интересов нам никак нельзя расслабляться. Я надеюсь, что все будет у нас хорошо, и победа, конечно, будет за нами", — сказал он и пожелал нынешним защитникам Отечества действовать крайне осторожно, умело и вернуться живыми с победой домой.

Владимир Пудов, ветеран СВО, который сейчас является социальным координатором, также уверен в победе: "Поддержка бойцов очень важна. Когда ты находишься в боевых действиях и знаешь, что твой тыл силен и хорошо закрыт, это очень поднимает боевой дух и дает заряд на победу".