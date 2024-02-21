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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Сибири" - 3:0

НОВОСИБИРСК. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 февраля, подопечные Олега Браташа потерпели седьмое поражение подряд.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На новосибирском льду "Лада" была вынуждена обойтись без Скотта Космачука и травмированного Троя Джозефса — их места в заявке заняли Данила Моисеев и Владислав Червоненко. Отсутствие канадских форвардов в составе вынудило тренеров тольяттинского коллектива объединить в одном атакующем трио Дмитрия Кугрышева, Павла Куликова и Андрея Алтыбармакяна, а вместе с Никитой Попугаевым теперь оказались Остап Сафин и Данила Моисеев.

События во встрече поначалу развивались неспешно и добрую половину периода команды потратили на разведку. Ситуация резко изменилась на 11-й минуте, когда Илья Морозов разрезающей передачей отправил Артема Михеева на рандеву с Владиславом Подъяпольским и 13-й номер "Сибири" хладнокровно завел шайбу за ленточку, однако тренерский штаб "Лады" взял челлендж на положение "вне игры", который ни к чему хорошему для гостей не привел. Взятие ворот арбитры все равно засчитали, а тольяттинцы вдобавок еще и получили малый штраф за задержку времени — 1:0. Этот гол окрылил новосибирцев и в дальнейшем они доминировали на площадке, сумев еще раз огорчить Подъяпольского. Никита Шашков совершил классный отбор на лицевом борту и тут же вывел на бросок Георгия Белоусова — форвард сибиряков с очень близкого расстояния был точен. 2:0.

Во втором игровом отрезке новосибирцы все так же владели инициативой и на 24-й минуте увеличили отрыв, реализовав лишнего — Владимир Бутузов добил шайбу в сетку после броска Георгия Белоусова. 3:0. На этом хозяева не остановились и продолжили активно атаковать, не позволяя "автозаводцам" даже поднять голову, но Владислав Подъяпольский, несмотря на неприятный счет, продолжал выручать "Ладу" и до перерыва цифры на табло больше не поменялись.

В заключительной двадцатиминутке ворота тольяттинской команды уже защищал Александр Трушков, хотя на ход поединка эта вратарская рокировка никак не повлияла. Хоккеисты "Лады", конечно, пытались вернуться в игру, однако сибиряки с легкостью отбивались и даже могли довести счет до крупного. В итоге голкипер "Сибири" Антон Красоткин оформил шатаут, отразив все 20 бросков в створ, а "автозаводцы" были вынуждены признать поражение — 0:3.

Свой следующий матч "Лада" сыграет 22 февраля в Омске и соперником станет "Авангард".

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