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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла во втором матче "Тюменскому Легиону" - 2:5

ТЮМЕНЬ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" не сумели во второй раз в гостях обыграть тюменцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренеры тольяттинской "молодежки" решили не вносить изменения в состав, который вчера принес победу над "Тюменским Легионом" в овертайме, и на повторный поединок выставили те же сочетания звеньев.

Начало встречи прошло в спокойном ключе, а все основные события происходили в средней зоне. Хоть затем тольяттинцы и стали больше владеть шайбой, создав несколько опасных моментов, но в воротах "Тюменского Легиона" уверенно действовал Иван Казанцев. Несмотря на то, что хозяевам приходилось много обороняться, именно они смогли отличиться на 14-й минуте после одной из немногочисленных контратак. Результативным оказался выход "2 в 1", который завершился тем, что Иван Яновский мастерски замкнул передачу Артема Бочарова — 1:0.

В следующей трети игра окончательно выровнялась, что было на руку тюменским хоккеистам. На 25-й минуте "легионеры" удвоили отрыв усилиями Вадима Белова, здорово сработавшего на добивании. 2:0. Однако вскоре "Ладье" удалось сократить отставание до минимума — Владислав Рвачев прорвался на пятак и со второй попытки протолкнул снаряд в ворота. 2:1. Далее волжане попытались счет сравнять, но все обернулось еще одной пропущенной шайбой незадолго до перерыва. Тимур Аплин выкатился на ударную позицию и хлестким броском поразил дальнюю "девятку" — 3:1.

В третьем периоде "Тюменский Легион" продолжил наращивать преимущество и к 52-й минуте на табло уже горел счет 5:1. Сперва Иван Меледин реализовал лишнего, удачно в падении сыграв на подставлении, а потом в равных составах забил Павел Мешков. В концовке поединка ворота "Ладьи" защищал Семен Фролов, заменивший Данилу Овчарика, однако эта перестановка на матч никак не повлияла. И все же на последних минутах страсти на площадке резко накалились, что привело к драке между Денисом Истюфеевым и Тимуром Аплиным. По итогам этой потасовки тольяттинцы заработали большинство, которое в гол превратил Владислав Рвачев. Форвард "Ладьи" оформил дубль и установил окончательный результат — 5:2 в пользу тюменцев. Таким образом, волжане лишились шансов на победу в "Серебряном" дивизионе.

Заключительные два матча в регулярном чемпионате подопечные Сергея Лопушанского проведут 23 и 24 февраля в Перми, где сразятся с местным "Молотом".

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