"Тольяттиазот" провел третий этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

Состоялся третий этап профориентационного проекта "Тольяттиазота" "Планета ТОАЗиЯ". Участниками мероприятия стали 11 команд, представляющих образовательные учреждения Тольятти. Около 100 учеников и студентов соревновались в навыках конструирования и мастерстве публичных выступлений.
Творческий этап "Мастерская "Тольяттиазота" включал в себя создание макетов производственных и социальных объектов предприятия. Обязательная часть программы — презентация своей работы участникам конкурса. Экспертное жюри, в состав которого вошли сотрудники ТОАЗа, оценивало участников по двум критериям: соответствие макета оригиналу и творческий подход к его презентации. Дополнительные баллы конкурсанты получали от команд-соперников.
Победителями стали ученики школы № 75. Второе место заняли школьники из лицея № 6, третье — команда лицея № 60.
В ходе следующего этапа проекта "Планета ТОАЗиЯ", который пройдет в марте, участники будут писать сочинение, защищать научно-практическую работу и готовить видеопрезентации.
"На этом этапе реализации проекта мы познакомили конкурсантов с корпоративной культурой "Тольяттиазота", объектами производственной площадки и социальной сферы. Для их погружения в данный материал и закрепления полученной информации был выбран формат краткой презентации. Школьники отработали навыки командной игры, ораторского искусства и научились творчески подходить к поставленным задачам", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.