"Тольяттиазот" провел третий этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

Состоялся третий этап профориентационного проекта "Тольяттиазота" "Планета ТОАЗиЯ". Участниками мероприятия стали 11 команд, представляющих образовательные учреждения Тольятти. Около 100 учеников и студентов соревновались в навыках конструирования и мастерстве публичных выступлений.

Творческий этап "Мастерская "Тольяттиазота" включал в себя создание макетов производственных и социальных объектов предприятия. Обязательная часть программы — презентация своей работы участникам конкурса. Экспертное жюри, в состав которого вошли сотрудники ТОАЗа, оценивало участников по двум критериям: соответствие макета оригиналу и творческий подход к его презентации. Дополнительные баллы конкурсанты получали от команд-соперников.

Победителями стали ученики школы № 75. Второе место заняли школьники из лицея № 6, третье — команда лицея № 60.

В ходе следующего этапа проекта "Планета ТОАЗиЯ", который пройдет в марте, участники будут писать сочинение, защищать научно-практическую работу и готовить видеопрезентации.

"На этом этапе реализации проекта мы познакомили конкурсантов с корпоративной культурой "Тольяттиазота", объектами производственной площадки и социальной сферы. Для их погружения в данный материал и закрепления полученной информации был выбран формат краткой презентации. Школьники отработали навыки командной игры, ораторского искусства и научились творчески подходить к поставленным задачам", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.