16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям В Самарской области планируют потратить 3 млрд рублей на ремонт нескольких муниципальных дорог ССК "Ладья" отсудила у московского ООО "Эксперт" 163,5 млн рублей В 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области За пять лет в Самарской области по нацпроекту отремонтировано более 1,8 тыс. км дорог

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, в новом рекламном видеоролике продемонстрировал историю развития связи и показал, какую важную роль играет ее качество в жизни человека во все времена. На своем сайте Tele2 объяснила с помощью понятных визуальных решений сложные технологические процессы. Благодаря отлаженным алгоритмам, которые контролирует оператор, абоненты могут не переживать за качество связи.

Фото: предоставлено Tele2

На сайте пользователя встречает Миа — искусственный интеллект Tele2. Даже не зная специфики технологических процессов, посетитель сайта может составить представление о том, как искусственный интеллект участвует в развитии связи, улучшении ее качества и управлении нагрузкой на сеть. Специальная технология позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет даже на массовых мероприятиях.

Клиентская база Tele2 растет — она составила 48,1 млн абонентов с MVNO "Ростелекома" по итогам 2022 года. По данным big data, количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года — на 69%. Учитывая рост диджитал-аудитории, оператор беспрерывно работает над модернизацией базовых станций, а искусственный интеллект самостоятельно распределяет нагрузку между ними. Оператор обеспечивает качественное покрытие сети и стабильный сигнал связи как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах.

В рамках кампании Tele2 выпустила видеоролик и показала развитие связи, которая во все времена имела важное значение для человека. Существовали разные способы связи, она развивалась и менялась, но людям всегда было важно иметь качественную связь друг с другом. В ролике главный герой, известный зрителям Босс Tele2, оказывается среди древнейших людей и зажигает сигнальный огонь, который далее трансформируется в голубиную почту. Следующий этап эволюции связи — создание телеграфа, предпоследняя ступень развития — телефон, а вершиной эволюции оператор в своем ролике называет смартфон. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета, хорошее покрытие сети и распределение нагрузки на базовые станции — работу этих процессов в Tele2 обеспечивает ИИ. Искусственный интеллект Миа появляется не только в ролике — клиенты оператора могут увидеть ее на сайте и в приложении "Мой Tele2".

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3