Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, в новом рекламном видеоролике продемонстрировал историю развития связи и показал, какую важную роль играет ее качество в жизни человека во все времена. На своем сайте Tele2 объяснила с помощью понятных визуальных решений сложные технологические процессы. Благодаря отлаженным алгоритмам, которые контролирует оператор, абоненты могут не переживать за качество связи.
На сайте пользователя встречает Миа — искусственный интеллект Tele2. Даже не зная специфики технологических процессов, посетитель сайта может составить представление о том, как искусственный интеллект участвует в развитии связи, улучшении ее качества и управлении нагрузкой на сеть. Специальная технология позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет даже на массовых мероприятиях.
Клиентская база Tele2 растет — она составила 48,1 млн абонентов с MVNO "Ростелекома" по итогам 2022 года. По данным big data, количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года — на 69%. Учитывая рост диджитал-аудитории, оператор беспрерывно работает над модернизацией базовых станций, а искусственный интеллект самостоятельно распределяет нагрузку между ними. Оператор обеспечивает качественное покрытие сети и стабильный сигнал связи как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах.
В рамках кампании Tele2 выпустила видеоролик и показала развитие связи, которая во все времена имела важное значение для человека. Существовали разные способы связи, она развивалась и менялась, но людям всегда было важно иметь качественную связь друг с другом. В ролике главный герой, известный зрителям Босс Tele2, оказывается среди древнейших людей и зажигает сигнальный огонь, который далее трансформируется в голубиную почту. Следующий этап эволюции связи — создание телеграфа, предпоследняя ступень развития — телефон, а вершиной эволюции оператор в своем ролике называет смартфон. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета, хорошее покрытие сети и распределение нагрузки на базовые станции — работу этих процессов в Tele2 обеспечивает ИИ. Искусственный интеллект Миа появляется не только в ролике — клиенты оператора могут увидеть ее на сайте и в приложении "Мой Tele2".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)