Стартовал суперфинал юбилейного сезона конкурса "Лидеры России"

В четверг, 22 февраля, начался суперфинал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". В испытаниях юбилейного сезона принимают участие 302 суперфиналиста из 63 регионов России и четырех зарубежных стран. Имена победителей будут известны 25 февраля.

Участниками суперфинала стали победители финалов в федеральных округах России, которые состоялись в сентябре–декабре 2023 г. — 112 представителей Центрального федерального округа, 46 представителей ПФО, 37 представителей Северо-Западного федерального округа, 28 представителей Сибирского федерального округа, 27 представителей Уральского федерального округа, 22 представителя Южного федерального округа, 11 представителей Дальневосточного федерального округа, девять представителей Северо-Кавказского федерального округа, шесть представителей новых регионов России — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также четыре представителя, проживающих за рубежом.

В суперфинале юбилейного конкурса "Лидеры России" от Самарской области участвуют представители различных сфер деятельности: Дмитрий Бодряков, самозанятый — один из самых опытных победителей, в третий раз принимал участие в очных испытаниях конкурса (Самара); Юлия Заверткина, предприниматель, владелица продюсерского центра, а также многодетная мать четырех детей (Самара); Дарья Игнатенко, директор проектной компании "Пятый Океан" (Тольятти); Артем Когдин, заместитель главы администрации Куйбышевского района Самары; Павел Корчагин старший менеджер по продажам ООО "ЭЙ БИ СИ СОЛЮШЕНС" (Тольятти); Дмитрий Назин, председатель первичной профсоюзной организации ПАО "Тольяттиазот" (Тольятти); Кирилл Саяпин, директор департамента информационных технологий крупнейшей сервисной компании России (нефтегазовая отрасль) ООО "АРГОС" (Самара); Дмитрий Станотин, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области (Самара); Анна Старкова, проректор Поволжского государственного университета сервиса (Тольятти); Михаил Шустов, главный менеджер проекта Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи ООО "САМАРАНИПИНЕФТЬ" (Самара).

В ходе делового общения с приветственным словом к участникам суперфинала обратился генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он отметил, что одно из главных достижений конкурса — сообщество, которое удалось создать талантливым и неравнодушным управленцам, готовым нести ответственность за будущее страны:

"Подходит к завершению пятый юбилейный сезон главного в нашей стране конкурса управленцев "Лидеры России". Около 160 тысяч человек из всех российских регионов и 89 стран мира мечтали сегодня оказаться на вашем месте и соревноваться за титул победителя. Однако здесь именно вы — лучшие из лучших. Важно, чтобы вы знакомились, объединялись в сообщества — очень ценно обрести настоящих соратников и единомышленников. У нас есть официальный Клуб Лидеров России "Эльбрус", где почти 600 участников разных сезонов. Возможно, именно здесь, на конкурсе, у вас произойдет встреча, которая кардинальным образом изменит вашу жизнь".

Перед суперфиналистами выступили юные лекторы Российского общества "Знание": 15-летний Павел Андриенко рассказал конкурсантам о значимости присутствия в медиапространстве, 16-летняя Роза Кушиева поделилась мыслями о том, как наставничество развивает личность человека. 13-летний Александр Кравченко объяснил, в чем заключается опасность киберугроз и как защитить себя дома и на работе. Модерировал выступление победитель четвертого сезона "Лидеров России", директор программного департамента Российского общества "Знание" Роман Богатырев.

"Конкурс — эффективный механизм для выявления талантливых управленцев, способных развивать нашу страну, сообщество лидеров можно назвать золотым управленческим резервом России. Для меня конкурс открыл многие возможности, включая работу в Российском обществе "Знание" — главной просветительской организации страны. Приобретенные компетенции я стараюсь применять в работе, а друзья и знакомые с конкурса стали невероятным ресурсом для решения задач", — отметил Роман Богатырев.

Оценочные испытания конкурса пройдут 23–24 февраля. Суперфиналисты в составе команд продемонстрируют себя в разных управленческих ролях, покажут лидерские навыки и профессиональные компетенции.

"Самое важное в конкурсе — как ты меняешься сам, независимо от того, что происходит во внешней среде. Ты по-другому видишь вектор развития, четко формулируешь цели и желания. "Лидеры России" — прекрасная возможность проверить управленческие навыки в нетипичных условиях и прокачать их, для меня это особенно важно как для врача. Твои управленческие способности проходят проверку в нетипичных условиях", — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе, суперфиналистка конкурса Юлия Шугина.

"Очень важно было почувствовать себя частью команды. Несмотря на то, что это соревнования, оценочные дни на финале Северо-Западного федерального округа проходили в очень экологичной и дружественной обстановке. Хотелось бы, чтобы выработанные на финале управленческие решения оказались полезными при решении региональных задач. От суперфинала жду еще более успешной работы в команде, ведь уровень участников с каждым этапом только рос. А после надеюсь попасть к определенному наставнику и реализовать значимый для меня проект", — заключил руководитель направления по управлению потенциалом и интегрированному моделированию ООО "Газпром нефть шельф", суперфиналист конкурса Владислав Вахнин.

В следующие дни суперфинала участников ждут встречи с наставниками конкурса — лучшими управленцами страны. 25 февраля на торжественной церемонии награждения будут объявлены победители юбилейного сезона.

В первый день суперфинала участники проходили собеседования у потенциальных работодателей. Более 180 встреч с конкурсантами провели представители рекрутмента крупнейших российских компаний — ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", ПАО Сбербанк, ПАО "РусГидро", РФПИ, АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО "НЛМК", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", АНО ДПО "Академия ПСБ".

До очных испытаний конкурсанты успешно прошли задания дистанционного этапа, решив серию тестов, подтвердили знания на контрольном тестировании, приняли участие в региональном этапе, где готовили предложения по решению актуальных проблем российских субъектов.

Все суперфиналисты получат образовательный грант 1 млн руб. на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны — председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс "Лидеры России" поддерживают партнеры — крупнейшие российские компании: ОАО "РЖД", ПАО Сбербанк, ПАО "Газпром нефть", ПАО "Ростелеком", ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети", Госкорпорация "Росатом", Госкорпорация "Роскосмос", ПАО "ГМК "Норильский Никель", Госкорпорация "Ростех", ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро", а также Российский фонд прямых инвестиций, АО "Банк ДОМ.РФ", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "ОПК", АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", ООО "ЛитРес", АО "ПАО "Массандра", ООО "Инкерманский завод марочных вин", АО "ЗШВ "Новый Свет", а также генеральный технический партнер — технологическая корпорация VK. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку, развитие и карьерное продвижение финалистов и победителей конкурса.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 г. по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 г.стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более миллиона заявок из 150 стран.