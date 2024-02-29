"Т Плюс" совместно с СамГТУ презентовали "Школу молодого энергетика" школьникам Тольятти

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) презентовали совместный образовательный проект учащимся старших классов школы № 90 г. о. Тольятти. В этом году стать участниками интенсива "Школа молодого энергетика" могут не только самарцы, но и жители из других городов региона.

Данный проект призван помочь старшеклассникам определиться с будущим местом трудоустройства. В дни весенних каникул, с 25 по 30 марта, его участники смогут окунуться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета СамГТУ — от тематических лекций и работы над собственным техническим проектом до экскурсий на действующие энергообъекты и спортивных соревнований.

"Для ребят участие в этом проекте — как первая ступень к будущей стабильной работе в крупной энергокомпании страны. Это подтверждает и практика: абитуриенты, окончившие Школу молодого энергетика, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей специальности", — рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.

"Сегодня у старшеклассников есть возможность принять участие в самых разнообразных проектах, призванных помочь с выбором будущей профессии. Это и "Школа молодого энергетика", и "Энергия будущего", и "Тест-драйв", и "Первая зарплата с Т Плюс". Наша компания заинтересована в компетентных молодых специалистах и ежегодно принимает на работу выпускников профильных учебных заведений", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы № 90 подали заявки на участие в проекте "Школа молодого энергетика". На данный момент запись еще открыта по телефону (846) 332-42-16, и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, и по ссылке.