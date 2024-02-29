"Т Плюс" совместно с СамГТУ презентовали "Школу молодого энергетика" школьникам Тольятти

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) презентовали совместный образовательный проект учащимся старших классов школы № 90 г. о. Тольятти. В этом году стать участниками интенсива "Школа молодого энергетика" могут не только самарцы, но и жители из других городов региона.
Данный проект призван помочь старшеклассникам определиться с будущим местом трудоустройства. В дни весенних каникул, с 25 по 30 марта, его участники смогут окунуться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета СамГТУ — от тематических лекций и работы над собственным техническим проектом до экскурсий на действующие энергообъекты и спортивных соревнований.
"Для ребят участие в этом проекте — как первая ступень к будущей стабильной работе в крупной энергокомпании страны. Это подтверждает и практика: абитуриенты, окончившие Школу молодого энергетика, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей специальности", — рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.
"Сегодня у старшеклассников есть возможность принять участие в самых разнообразных проектах, призванных помочь с выбором будущей профессии. Это и "Школа молодого энергетика", и "Энергия будущего", и "Тест-драйв", и "Первая зарплата с Т Плюс". Наша компания заинтересована в компетентных молодых специалистах и ежегодно принимает на работу выпускников профильных учебных заведений", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы № 90 подали заявки на участие в проекте "Школа молодого энергетика". На данный момент запись еще открыта по телефону (846) 332-42-16, и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru, и по ссылке.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.