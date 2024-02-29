В Самарской области открылась "Медиашкола PROрегионы"

В Штабе общественной поддержки Самарской области начала работу "Медиашкола PROрегионы". Обучение предполагает онлайн-занятия с федеральными экспертами и практические уроки с представителями региональных СМИ.

После прохождения курса слушатели смогут улучшить навыки ведения блога, научатся увлекательно рассказывать о топовых местах и достижениях Самарской области, таким образом продвигая свой регион в контексте страны.

Первое занятие посвящалось работе над формированием личного бренда. Об этом на своем примере рассказал ведущий информационной программы "Сегодня" телеканале "НТВ" Игорь Полетаев.

"Мой личный бренд - это пахота. У меня нет профильного журналистского образования, по профессии я инженер. Но я всегда хотел быть журналистом и в 23 года стал им, придя работать на сайт "РБК". Впоследствии стал телеведущим, но взяли меня не сразу: проходил много кастингов, многому учился у своих коллег и много работал. Всегда, когда меня спрашивали: "Игорь, а не мог бы ты?..", я отвечал: "Да". Таким образом я получил бесценный опыт, который помог мне сделать карьеру. Поэтому я вам советую: не ленитесь, старайтесь узнать как можно больше ежечасно, ежедневно, информация лишней не бывает, и это обязательно сработает вам на руку", - уверен журналист.

Эксперт порекомендовал больше читать деловую прессу, чтобы ориентироваться в информационной повестке и понимать, что означает та или иная региональная или федеральная новость.

Телеведущая и преподаватель риторики и дикторского мастерства Наталья Тинтаева при формировании личного бренда посоветовала слушателям наблюдать за своим внешним видом, одеждой, жестами, мимикой.

"Фиксируйте, какой посыл вы даете своей речью. Если нужно, посетите уроки ораторского мастерства. На пути к созданию своего личного бренда будьте внимательны к деталям, мелочам. На вас лежит большая ответственность: вы будете влиять на людей. Поэтому старайтесь быть лучшими", - напутствовала Наталья Тинтаева.

Живя и работая в Москве, оба эксперта отметили большой интерес федеральных СМИ к региональной повестке, особенно к материалам, рассказывающим о событиях, проектах и людях, которые работают на благо региона и страны в целом. Поэтому слушателям медиашколы предлагается создать и продвинуть свой личный бренд, используя информацию о достижениях Самарской области. С этим и было связано первое домашнее задание.