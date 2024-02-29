Многодетные родители из Самарской области прокомментировали решения президента по поддержке семей

В России запустят новый национальный проект "Семья" по поддержке семей и рождаемости. Об этом заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"Поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", - подчеркнул президент.

В Самарской области семьи с детьми охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Поддержка семей с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. На повышение качества жизни семей с детьми направлены национальные проекты, которые реализуются по решению президента России.

Решения и инициативы президента по поддержке института семьи, озвученные главой государства в ходе оглашения послания, прокомментировали самарские многодетные семьи.

"В послании президента отозвалось все - и блок, связанный с внешней политикой, и то, что было сказано о поддержке образования, здравоохранения, молодежи, малообеспеченных слоев населения и так далее. Но больше всего меня вдохновили слова о поддержке семей и объявление о запуске нового национального проекта "Семья". Семья - это опора государства, правильные и важные слова прозвучали от президента о сохранении нравственности, традиционных ценностей семьи. Хорошая новость, что выплата в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года. В два раза повысить налоговый вычет на второго ребенка и существенно повысить вычет на других детей - важная, нужная и своевременная инициатива. Для нашей семьи это важно, так как и я, и супруг - оба работаем", - поделилась мнением по итогам послания Анастасия Осыдченко, многодетная мать, награжденная знаком отличия "Материнская доблесть" II степени, медалью к ордену "Родительская слава", член Жигулевской городской общественной организации многодетных семей "МНОГОДЕТКИНО", медицинский работник.

"Много внимания президент уделил вопросам семейной политики, - отметил председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов. - Россия выбирает жизнь, потому что выступает исключительно за традиционные семейные ценности, на которых строится человеческая цивилизация.

Совет отцов Самарской области поддерживает новый нацпроект "Семья" и готов принять участие в его реализации. Уверен, что нацпроект "Семья" позволит нашим семьям быть многодетными, здоровыми, образованными и защищенными".

"Озвученное решение президента о новом национальном проекте "Семья" вызвало интерес, будем ждать его реализации", - сообщил Алексей Зайцев, глава многодетной семьи, кандидат в мастера спорта, казак Волжского войскового казачьего общества.

Также он отметил общую тональность речи президента: "Как глава государства Владимир Владимирович очень верно выбрал тональность своей речи, потому что в сегодняшней ситуации важно сохранять единство помыслов и дел, верить в достижение общих целей. И президент своей уверенностью показал, что, объединившись, страна одержит победу. В том же русле уместно и правильно прозвучало предложение о формировании кадрового резерва из военнослужащих, которые делом доказали и доказывают свою преданность Родине. Военно-патриотическое воспитание необходимо, и такая работа - вовлечение военнослужащих в работу на мирном поприще в правительственных структурах, в органах местного самоуправления - это для нашей молодежи станет мощным воспитательным моментом. Большое внимание было уделено вопросам поддержки педагогов, озвучена и поставлена задача по повышению им уровня зарплат. Это важно. Так как у меня первое образование именно педагогическое, на собственном опыте знаю, что финансовая мотивация, программы поддержки по приобретению жилья и т.д. очень нужны".

"Каждое послание президента Федеральному Собранию - это прежде всего взгляд в будущее нашей страны, а значит, и будущее каждого ее жителя. Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, - уверена Оксана Скаткова, автор и инициатор семейного конкурса "Это у нас семейное". - Все инициативы и проекты, озвученные президентом, мне близки и понятны. Особенно меня как маму школьника радует предложение ввести возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Также приятно, что президент объявил о создании новых нацпроектов: "Семья", "Молодежь России", "Кадры" - это проекты, ориентированные на разные категории населения и возрастные группы, и они точно будут востребованы".

Многодетная мать, воспитавшая 25 детей, активист общественной жизни Сызрани Светлана Захарьяш отметила, что послание президента было очень содержательным.

"Мы как многодетная семья отметили, какое большое внимание было уделено именно вопросам семьи, и именно многодетным семьям. Были анонсированы новые нацпроекты - "Семья", "Молодежь России", "Кадры" - все они о семье и для семьи. Важно, что была затронута тема повышения материального благосостояния семей. Проблема невысоких доходов существует, и очень подкупает, что глава государства ее не замалчивает, а ставит задачу исправить ситуацию. Продление программ "Семейная ипотека", "Социальный контракт" до 2030 г. - это серьезный стимул и залог уверенности в будущем. Все, о чем говорилось в послании, важно не только нам, уже сложившимся семьям, но и молодым людям, которые только планируют создавать новые союзы. Послушав послание, определяющее развитие страны в ближайшие шесть лет, проанализировав, я уверена, что они поймут: многодетная семья - это хорошо", - уверена Светлана Захарьяш.