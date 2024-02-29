Виктор Сойфер: Общественная палата готова к решению поставленных президентом задач

В России запустят сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда важнейших направлений жизни российского общества. Эти планы сегодня во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию анонсировал президент РФ Владимир Путин.

"Послание президента России Федеральному собранию стало, по сути, представлением программы развития страны на ближайшие шесть лет. Эта программа охватывает все сферы жизни общества. Объявлено о старте новых национальных проектов: "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Экономика данных". Важно, что все эти программы подкреплены конкретными цифрами, в том числе озвучены основные суммы финансирования будущих нацпроектов, - прокомментировал председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер. - Завершил свое выступление президент тем, что отметил: все это возможно благодаря тем людям, которые сегодня стоят на защите Отечества, проявляя героизм, сражаются в зоне специальной военной операции. Также было подчеркнуто, что, в сущности, весь народ нашей страны - это одна большая семья. Общественная палата как один из ведущих институтов гражданского общества готова к решению поставленных задач".