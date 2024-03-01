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Вступить в программу долгосрочных сбережений поможет выездной сервис Сбера

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Начать копить вдолгую можно теперь и у себя дома.

Выездной сервис Сбера расширяет ассортимент доступных продуктов. Теперь выездные менеджеры Сбера более чем в 200 городах страны помогают клиентам присоединиться к программе долгосрочных сбережений. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера. Для заключения договора долгосрочных сбережений понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС.

"Программа долгосрочных сбережений — это простой, эффективный и надежный инструмент, который позволяет человеку формировать личные сбережения, получать софинансирование от государства до 36 000 рублей в год в течение первых трёх лет и пользоваться налоговым вычетом. Всего за полтора месяца действия программы только в офисах Сбера клиенты оформили 133 тысячи договоров. Учитывая востребованность нового инструмента, мы решили распространить на него нашу доставку. На встрече с выездным менеджером клиент сможет не только вступить в программу и получить полную консультацию по ней, но и воспользоваться другими полезными услугами. Например, оформить и сразу получить моментальную дебетовую или кредитную карту, подать заявку на потребительский кредит, открыть вклад и многое другое", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

Программа долгосрочных сбережений доступна в России с 1 января 2024 года. Это новый сберегательный инструмент, который предлагает до 108 тыс. рублей софинансирования от государства, налоговые льготы и возможность управлять пенсионными накоплениями. Копить с новой программой можно на образование, загородный дом или пенсию. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, например, СберНПФ.

В рамках выездного сервиса сотрудники Сбера доставляют и оформляют продукты банка и его партнеров. Он доступен более чем в 200 городах страны. Менеджеры привозят моментальные и именные дебетовые и кредитные СберКарты, сим-карты СберМобайл, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, продукт "СберПраво", помогают перевести заработную плату и пенсию в Сбер и т. д. Корпоративным клиентам сотрудники Сбера могут привезти бизнес-карту, документы для внесения изменений в юридическое дело, ключ усиленной неквалифицированной электронной подписи и другие продукты.

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