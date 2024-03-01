Участники Грушинских фестивалей выступают на выставке "Россия"

В пятницу, 1 марта, на Международной выставке-форуме "Россия" продолжаются мероприятия I Открытого всероссийского слета бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои".

Организатором этого марафона, собравшего авторов-исполнителей со всей страны, стал Фонд Олега Митяева при поддержке Выставки "Россия" и Президентского фонда культурных инициатив.

Старт слету, который продлится на выставке до 3 марта, был дан в последний день зимы.

"Бардовское движение живет давно, имеет своих поклонников, последователей, есть много артистов нового поколения, и мы хотели заявить об этом громко. А где же еще это сделать, как не здесь — на выставке "Россия"! Одна из задач нашего слета — на четыре дня погрузить гостей и жителей столицы в атмосферу ландшафтных бардовских фестивалей, передать традиции бардовского движения и его ценности", — рассказала исполнительный директор Фонда Олега Митяева Мария Гришина.

Самым значимым событием бардовского движения многие годы является старейший и крупнейший Грушинский фестиваль авторской песни, который ежегодно проводится в Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области. Грушинский фестиваль является одной из визитных карточек региона. Помимо большого летнего фестиваля в Самаре проводится и Зимний Грушинский фестиваль. А в этом году одновременно прошел патриотический фестиваль бардовской песни "Za Победу", который вырос из одной из сцен большого Грушинского.

В открытом слете, который проходит на выставке "Россия" принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.

"Поздравляю вас всех с праздником, потому что событие такого масштаба — разумеется, это праздник, которого мы всегда ждем и который редко, но все-таки случается в нашей жизни. И сегодня нашей "отправной станцией" станет классика авторской песни — то, на чем мы стоим и на чем держится весь наш жанр", — обратился к гостям известный автор и исполнитель, лауреат и член Большого жюри Грушинского фестиваля Роман Ланкин, ставший одним из хедлайнеров концертной программы открытия слета.

В первый день для гостей прошли мастер-класс исполнительницы бардовской песни Раисы Нур, мастер-класс "Режиссура и исполнительское мастерство в авторской песне" от дуэта "Мастер Гриша", иммерсивный перфоманс-пантомима "Люди идут по свету" в исполнении актеров московских театров, концерт "От классики жанра до наших дней" с участием Романа Ланкина и ансамбля "Песни нашего века" и другие яркие мероприятия.

Значимым событием второго дня работы слета стало открытие сразу двух конкурсов. Первый из них — конкурс авторской песни, победители которого будут приглашены на Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни и Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

Вторым стал открытый конкурсный отбор детей "Наша смена", победители которого получат право на участие в ежегодной образовательной программе фонда Олега Митяева в МДЦ "Артек".

Завершится международный бардовский марафон торжественной церемонией награждения лауреатов и дипломантов конкурса авторской песни и конкурса "Наша смена", а также гала-концертом с участием звезд авторской песни и специальных гостей, среди которых Евгений Маргулис, Никита Высоцкий, Маша Кац, Николай Гринько, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Хор Московского Сретенского монастыря.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.